Indice Rrt Regioni, monitoraggio Iss/ ‘Pagelle’ 19 giugno: “Covid ancora insidioso”

Può essere un dato piccolo, magari anche momentaneo, eppure ieri – dopo settimane di discesa costante – sono tornate ad aumentare (di sole 5 unità, va detto) le terapie intensive occupate in tutta Italia: in attesa del nuovo monitoraggio Iss con le ‘pagelle’ sulle Regioni che come ogni venerdì daranno la cifra esatta dell’andamento epidemiologico dei singoli territori, i dati in arrivo ieri dalla Protezione Civile hanno visto diverse voci non “perfette”. Oggi scopriremo il nuovo indice Rt delle Regioni che tra Fase 2 e Fase 3 è sempre stato sotto quota 1 per tutti i territori, eppure nelle ultime due settimane diversi territori hanno visto avvicinarsi alla soglia minima di allerta diverse zone d’Italia: la speranza è che l’inversione di tendenza non sia in corso e che dunque l’andamento visto ieri negli aggiornamenti quotidiani (non indicativi se restano “una tantum” rispetto al trend mensile) con 66 morti e 333 nuovi contagi sia solo una battuta d’arresto nella lotta al Covid-19.

«Il coronavirus non è vinto: è ancora un nemico molto, molto insidioso» ha spiegato a Porta a Porta il Ministro della Salute Roberto Speranza, citando il caso della Cina a Pechino come evidenza di una battaglia ancora lunga da concludere «L’impegno che abbiamo sottoscritto insieme al ministro della Germania, della Francia e dell’Olanda prevede che 60 milioni di dosi di vaccino possano essere già distribuite prima della fine di quest’anno. Chiaramente in questo momento stiamo parlando di un candidato vaccino, sembra essere il candidato vaccino più promettente e il primo anche in termini di tempo. Noi abbiamo posizionato, grazie a questo contratto, l’Italia tra i primissimi Paesi a livello globale che potrà accedere a questa risorsa», ha concluso il titolare della Sanità del Governo Conte.

MONITORAGGIO ISS: IERI L’INDAGINE SULLE MORTI IN RSA

Mentre l’Italia ieri si è divisa davanti alle immagini dei festeggiamenti dei tifosi del Napoli dopo la conquista della Coppa Italia, è intervenuto addirittura il rappresentante italiano presso l’Oms, Ranieri Guerra (membro del Comitato Tecnico Scientifico) per condannare l’evento: «Sciagurati. Cosa vuole che le dica… Fa veramente male vedere queste immagini […] In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli. Il governatore, il sindaco hanno messo in atto misure di controllo estremamente rigide e l’incidenza del virus è stata minore rispetto ad altri luoghi. Però vi ricordo ancora quanto ha contato la partita dell’Atalanta, all’inizio dell’epidemia, per quanto riguarda l’impatto immediato», spiega lo scienziato ad “Agorà” citando il caso di Atalanta-Valencia giocata a fine febbraio a San Siro.

In attesa dei nuovi dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità sul grado di eventuale peggioramento del trend epidemiologico nelle varie Regioni d’Italia, è sempre di ieri la presentazione dell’Iss sull’indagine ultimata per le morti nelle Rsa durante la fase 1 del Covid-19: stando ai dati raccolti, sono 9.154 i morti nelle Rsa, 680 positivi al tampone e 3.092 con sintomi influenzali. In termini statistici, il 41,2% dei potenziali morti con coronavirus è avvenuto all’interno di queste strutture ma solo sul 7,4% di questi casi si può avere riscontro di infezione da SARS-CoV-2 mentre il 33,8% con sintomi simil-influenzali a cui non è stato effettuato il tampone.



