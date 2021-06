Indice Rt 0.68, monitoraggio Iss 4 giugno/ Incidenza 32 su 100k: 7 Regioni bianche

Il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, presentato stamane alla cabina di regia anti-Covid riunita a Palazzo Chigi, mostra un ulteriore miglioramento della condizione epidemiologica del Paese sul fronte Covid-19: l’indice Rt passa da 0.72 di una settimana fa allo 0.68 attuale, mentre crolla sia l’incidenza dei casi che il tasso di occupazione di terapia intensiva (12%, sotto soglia critica) e reparti Covid-19 (11%). Il tutto concorre ad ulteriori passaggi di Regioni in zona bianca: dopo le 3 della scorsa settimana, con il monitoraggio Iss riferito alla settimana 24-30 maggio si assisterà da lunedì 7 giugno ad ulteriori 4 nuove zone bianche (Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria). Detto dell’indice di contagio sceso ancora a 0.68, degno di nota è il crollo dell’incidenza dei casi su 100 mila abitanti: era 47 lo scorso monitoraggio, registrato oggi a 32 e certificato dalla cabina di regia.

«La campagna vaccinale progredisce sempre più velocemente e l’incidenza è a un livello (sotto 50 per 100.000) che permetterebbe il contenimento dei nuovi casi», si legge nella bozza Iss pubblicata da Quotidiano Sanità: «Tutte le Regioni e Province Autonome sono classificate a rischio basso secondo il DM del 30 Aprile 2020, con un Rt medio inferiore a 1, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno». Non solo, il monitoraggio Covid – che verrà illustrato nel pomeriggio con la consueta conferenza stampa degli esperti Cts-Iss – osserva una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (7.424 vs 10.639 la settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile (40,1% vs 39,4% la scorsa settimana).

MONITORAGGIO ISS: NUOVI COLORI E INCIDENZA

Per effetto del report ancora una volta positivo dalla cabina di regia, il monitoraggio dell’Iss fornirà la base scientifica per le prossime ordinanze del Ministro Speranza a partire da lunedì 7 giugno: in zona bianca entrano per l’appunto Abruzzo (21 casi su 100mila per l’incidenza), Veneto (19), Liguria (21) e Umbria (25), che si aggiungono a Friuli, Molise e Sardegna. Saranno dunque in tutto 7 le Regioni “bianche” nella prossima settimana, con eliminazione dunque di tutte le norme e regole anti-Covid (ad eccezione di distanziamento e obbligo mascherina): tutte le altre Regioni rimarranno in zona gialla, con la novità però dello spostamento di coprifuoco dalle 23 alle 24 (da lunedì 7 giugno).

Sul fronte incidenza dei casi di contagio a livello regionale, con gli attuali dati del monitoraggio Iss si registrano tutte le Regioni ad eccezione della Valle d’Aosta con “numeri” da zona bianca. Come noto, il Decreto Covid definisce in 3 settimane il tempo minimo con i dati sotto quota 50 casi di incidenza per il passaggio in zona bianca: il che significa che dal 14 giugno in “bianco” entrano anche Lombardia (31 casi su 100mila di incidenza), Piemonte (33), Emilia Romagna (30), provincia di Trento (35) e Puglia (31). Da ultimo, il 21 giugno tutta Italia sarà “bianca” con l’ingresso anche di Calabria (43), Campania (43), Marche (34), Provincia autonoma di Bolzano (41), Sicilia (47), Toscana (38), Basilicata (35). Dal 28 giugno anche la Valle d’Aosta entrerà in minimo rischio, per il momento unica con incidenza sopra quota 50 (56).



