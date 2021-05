Indice Rt 0.72, monitoraggio Iss 28 maggio/ Incidenza 47 su 100k, 3 Regioni in bianco

Tutta Italia è finalmente a rischio basso Covid-19: nell’ultimo monitoraggio Iss redatto oggi 28 maggio 2021 e presentato alla cabina di regia riunita a Palazzo Chigi, si legge con chiarezza come tutte le Regioni e le Province autonome sono classificate a rischio basso (stando ai criteri del Decreto Covid 30 aprile 2020). L’indice Rt nazionale scende a 0.72 (7 giorni fa era a 0.78) ma soprattutto tutte le Regioni hanno un Rt inferiore a 1, dunque anche una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1 (il meno rischioso).

Dalla bozza emersa finora del monitoraggio Ministero Salute-Iss – in attesa della consueta conferenza stampa oggi pomeriggio con i responsabili dell’Istituto Superiore di Sanità – non è solo l’indice Rt a migliorare sensibilmente: dalla cabina di regia emerge come sia giù anche l’incidenza settimanale, 47 per casi per 100 mila abitanti rispetto ai 66 della settimana precedente. Nella settimana tra il 17 e il 23 maggio invece quel medesimo dato sarebbe attorno ai 51 casi, ma è riferito un diverso intervallo temporale.

MONITORAGGIO ISS, L’INCIDENZA DEI CASI NELLE REGIONI

Visti dunque i nuovi dati del monitoraggio Iss, la cabina di regia si appresta a dirimere i nuovi cambi di colore per le Regioni da lunedì 31 maggio: in particolare, con un’Italia che resterà prevalentemente gialla (non ci saranno zone arancioni o rosse per la seconda settimana consecutiva), sono tre i territori che passeranno in “bianco” dopo i dati che per la terza settimana consecutiva fissano l’incidenza dei casi sotto quota 50 (criterio minimo per entrare in zona bianca). Si tratta di Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise, mentre in rampa di lancio per il 7 giugno prossimo sono Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria: dal 14 giugno poi la zona bianca, dovessero rimanere i dati attuali con incidenza sotto 50, arriverebbe anche per Lazio, Lombardia, Piemonte, Pa Trento, Puglia ed Emilia Romagna. Stando alla bozza del monitoraggio pervenuta in mano al Quotidiano Sanità, ecco la lista completa degli attuali dati sull’incidenza dei casi in tutte le Regioni: Valle d’Aosta 78,4, Campania 65,2, Basilicata 61,5, Calabria 60,8, Provincia di Bolzano 59, Toscana 58,7, Marche 54,8, Sicilia 53,1, Puglia 49,3, Piemonte 48,5, Lazio 46,2, Lombardia 45,3, Provincia di Trento 45,1, Emilia-Romagna 45,1, Abruzzo 34,6, Veneto 29,7, Umbria 28,2, Liguria 27,5, Friuli Venezia Giulia 17,2, Sardegna 12,8, Molise 12,3.

