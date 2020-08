Indice Rt 0,96, dati Iss 13 agosto/ Meno Regioni sopra 1, più focolai “peggioramento”

Salgono i contagi e i focolai, scendono le Regioni con indice Rt sopra 1 e cala il dato generale dell’indice di contagiosità secondo l’ultimo monitoraggio 13 agosto 2020 dell’Istituto Superiore di Sanità assieme a Protezione Civile e Ministero della Salute: i dati emersi anche per questa settimana in anticipo di un giorno (normalmente vengono pubblicati al venerdì, ndr) riflettono una doppia situazione a livello nazionale. «Si riporta una analisi dei dati relativi al periodo 3-9 agosto 2020. Per i tempi che intercorrono tra l’esposizione al patogeno e lo sviluppo di sintomi e tra questi e la diagnosi e successiva notifica, verosimilmente molti dei casi notificati in questa settimana hanno contratto l’infezione 2-3 settimane prima, ovvero prevalentemente nella seconda metà di luglio», scrive l’Iss nel monitoraggio emerso oggi su dati 2-9 agosto 2020. Viene mostrata però una situazione di «transizione con tendenza a un progressivo peggioramento», con l’indice di trasmissibilità Rt a 0,96 che invece è inferiore rispetto al 1,01 della scorsa settimana. Il che significa che vi sono più focolai in Italia ma con minore livello di contagiosità: il motivo è semplice, spiega lo stesso Iss, «Il report settimanale evidenzia che si registra un aumento nel numero di nuovi casi a livello nazionale soprattutto in persone asintomatiche». Di contro, il numero di casi sintomatici diagnosticati nel nostro Paese, riporta il monitoriaggio 13 agosto 2020, «è stato sostanzialmente stazionario». Sono invece 225 i nuovi focolai, questi sì in aumento dopo i rientri dall’estero degli italiani in vacanza, il che ha portato il Governo alla stretta dell’ordinanza Speranza 12 agosto sugli arrivi da Spagna, Malta, Grecia e Croazia (obbligo test/tampone per chiunque arrivi in Italia da queste 4 mete vacanziere).

INDICE RT: 9 REGONI SOPRA 1, 3 IN MENO RISPETTO A 7 GG FA

«Il valore dell’indice di trasmissione Rt, negli ultimi 14 giorni, è stimato pari o superiore ad 1 in nove regioni dove si sono verificati nelle ultime 3 settimane recenti focolai, ma senza comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali», si legge ancora nel monitoraggio Iss sull’evoluzione epidemiologica del coronavirus in Italia. Sono 9 in tutto le regioni con Rt maggiore di 1, 3 in meno rispetto alla settimana scorsa quando se ne contavano 12: la Sicilia ha il Rt più alto d’Italia in questa settimana (1,40) mentre Rt pari a 0 nelle Regioni Basilicata, Molise, Calabria. Sopra la soglia di allerta viene monitorato l’Rt delle seguenti Regioni: Abruzzo, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. «Il forte impegno dei servizi territoriali nelle attività di ricerca dei contatti si sta dimostrando efficace nel contenere la trasmissione locale del virus come dimostrato da valori di Rt pari o inferiori a 1 nella maggior parte delle Regioni e Province Autonome», si legge nel monitoraggio presentato da Ministero della Salute e Iss. «Gran parte dei nuovi focolai di Covid-19 che si registrano in Italia è dovuta a persone che arrivano dall’estero o che rientrano dopo le vacanze fuori dall’Italia», ha commentato il direttore della Prevenzione Sanitaria Ministero Salute Giovanni Rezza. Nel dettaglio qui di seguito sono gli Rt per ogni regione in Italia:

Abruzzo 1.33

Basilicata 0

Calabria 0

Campania 0.86

Emilia Romagna 0.77

Friuli Venezia Giulia 0.32

Lazio 0.99

Liguria 1.05

Lombardia 1.13

Marche 1.02

Molise 0

Provincia di Bolzano 0.97

Provincia di Trento 0.78

Piemonte 1.04

Puglia 1.14

Sardegna 0.33

Sicilia 1.41

Toscana 1.28

Umbria 0.76

Val D’Aosta 0.37

Veneto 1.20



