Indice Rt Italia, monitoraggio Iss 23 ottobre/ “Oltre quota 2 c’è solo il lockdown”

È atteso nuovamente come durante la “prima ondata” di Covid-19 il monitoraggio Iss che indica l’indice Rt Italia aggiornato all’ultima settimana presa in considerazione: la quantità e la diffusione del contagio, nei giorni in cui Lombardia, Lazio e Campania entrano in coprifuoco si fa ancora più centrale per le prossime scelte che il Governo dovrà prendere qualora i numeri non si abbassino drasticamente. Ancora oggi tanto il Ministro D’Incà, quanto le Ministre De Micheli e Lamorgese hanno escluso la preparazione di un nuovo Dpcm che imponga coprifuoco nazionale (dalle 19, come proporrebbe l’ala più dura dentro il Governo Conte) o peggio ancora lockdown come a marzo. «La situazione è molto critica, se necessario siamo disposti a nuovi interventi. Ma non siamo come a marzo», ha ribadito ancora ieri il Premier Giuseppe Conte: nel frattempo i contagi giornalieri salgono a più di 16mila con centinaia di vittime al giorno e tasso di positività ancora sotto quota 10%. Con questo trend in crescita, assicurano gli esperti del Cts, entro due settimane potrebbero esserci reali difficoltà per il sistema sanitario nazionale nel reggere il carico delle ospedalizzazioni. «Sta salendo a livelli molto elevati la carica virale, ossia il numero delle copie di materiale genetico del coronavirus presenti in un millilitro di materiale biologico prelevato con il tampone, tanto che nell’ 80% dei casi positivi è ormai superiore a un milione», ha spiegato all’Ansa il virologo Francesco Broccolo, direttore del laboratorio Cerba di Milano.

INDICE RT, L’ALLARME DI PREGLIASCO E BRUSAFERRO

Sette giorni fa il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità mostrava un indice Rt in Italia pari a 1.17, con solo tre regioni considerate fuori dalla «fase Covid molto acuta» (Basilicata, Calabria e Molise). Oggi la situazione pare ancora più critica, con le tre più grandi Regioni d’Italia entrate in coprifuoco notturno per ovviare al problema dei contagi risaliti soprattutto a Milano, Roma e Napoli: se l’indice di contagi supera 1.5 «è la la miccia che fa scattare una ripresa dell’epidemia che non è più lineare, ma diventa esponenziale, con una curva che cresce con una tendenza elevata», spiega al Messaggero il virologo del Galeazzi di Milano, prof. Fabrizio Pregliasco. Ma se quel dato arriva addirittura oltre quota 2, conclude l’esperto «Quando l’indice di contagio arriva a 2 diventa un dramma, ma a 1,5 siamo ad una situazione intermedia, ma con tendenza al peggioramento. Se non si prendono contromisure valide, c’è la possibilità che ci sia un incremento esponenziale che duplica con un’elevata frequenza a distanza di pochi giorni il numero di casi e quindi lockdown». In una intervista al Corriere della Sera dello scorso 21 ottobre il presidente Iss Silvio Brusaferro ha però tracciato la linea dei prossimi giorni per la battaglia anti-Covid: «Il sistema sta reagendo anche se nelle aree più colpite i dipartimenti di prevenzione sono sotto stress. Per questo è necessario intervenire tempestivamente per modificare l’andamento dell’epidemia. È importante che ci sia allerta nazionale oltre a misure più restrittive e mirate in ambiti regionali e locali come ad esempio sta avvenendo in Lombardia e Campania dove il virus si sta diffondendo più velocemente».



