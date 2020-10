Indice Rt Italia monitoraggio Iss 30 ottobre/ “Quota 1,6”: 5 Regioni rischio lockdown

Dopo l’informativa ieri del commissario all’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri, il rischio di un Rt Italia oltre quota 1,5 diventa sempre più realtà imminente: «I contagiati da coronavirus sono 8 volte di più di 21 giorni fa, la progressione dell’Rt determina un raddoppio ogni settimana. Ogni numero vale più di mille parole», spiega il n.1 di Invitalia. È atteso per oggi pomeriggio il monitoraggio ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità del 30 ottobre ma da più parti emergono alcune anticipazioni che porterebbero l’Italia verso lo “scenario 4”, il più grave ipotizzato dall’ISS nel piano “Prevenzione e risposta a Covid-19”. L’indice Rt dal momento che supera quota 1,5 delinea uno scenario per cui il lockdown diventa assai più probabile: a far schizzare l’indice Rt negli ultimi giorni sarebbe stato il forte aumenti di casi registrato tra il 12 e il 18 ottobre. Il Messaggero anticipa il dato a 1,6, con la conferma che arriverà dal report settimanale Iss-Ministero Salute prima di sera: «Nessun sistema sanitario reggerebbe a questi numeri, tanto meno in Italia. Le terapie intensive non sono un problema in questo momento, ma non io sono in grado di dire se saranno sufficienti se non riusciremo ad abbassare la curva. Le Regioni da maggio potevano attuare il piano di rafforzamento. Noi ora abbiamo un grande problema di affollamento degli ospedali con l’intasamento dei pronto soccorso», spiega ancora Arcuri “anticipando” di fatto i dati odierni.

MONITORAGGIO ISS: VERSO SCENARIO 4?

Nella “fotografia” epidemiologica del Paese redatta dal presidente Iss Silvio Brusaferro, il monitoraggio del 30 ottobre dovrebbe delineare il rischio lockdown per almeno 5 Regioni in Italia: Lombardia, Campania, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta, dato che per tutte queste si sarebbe già superato quota Rt 1,5. Nello specifico, per Lombardia e Campania l’Rt sarebbe ormai a quota 2, mentre per il Lazio l’affanno è alle soglie (1,49), con però alcune provincie oltre 1,6 (Viterbo). Dopo le anticipazioni del monitoraggio Iss, da Palazzo Chigi lasciano trasparire un commento “riservato” alle fonti del Messaggero: «C’è la massima attenzione ed è continuo il monitoraggio della curva dei contagi, come costante è il confronto con gli scienziati, ma visto che abbiamo messo in campo tre Dpcm in poco tempo, l’ultimo domenica scorsa, dobbiamo vedere gli effetti delle misure adottate prima di considerare ulteriori interventi». Al momento, davanti al pressing del Cts e delle singole autorità sanitarie regionali, l’ipotesi più “accreditata” è quella vista in Francia e Germania: un lockdown “morbido” dove aziende, fabbriche, uffici e supermercati restino aperti, con invece negozi chiusi e divieto di uscire per visite a parenti/amici. Sempre per il Messaggero, dopo l’arrivo del monitoraggio Iss il Governo potrà valutare «lo stop agli spostamenti oltre i confini comunali e regionali e lockdown territoriali ferrei nelle città più colpite dal virus. Milano e Napoli su tutti».



