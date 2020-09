Indice Rt, monitoraggio Iss/ Dati 11 settembre: “quadro Covid diverso da febbraio”

Nel pomeriggio di venerdì come di consueto è atteso il monitoraggio Iss sull’evoluzione epidemiologica del Covid-19 in Italia, con la comunicazione del nuovo indice Rt e le singole situazioni regionali del contagio: dopo l’aumento considerato «peggiorato» la scorsa settimana, negli ultimi giorni la situazione si è di fatto stabilizzata con rialzo contagi e trend purtroppo in salita per i ricoveri in terapie intensive. Come ha descritto però ieri il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, anticipando alcuni dei temi del monitoraggio in uscita oggi dall’Istituto Superiore di Sanità, la situazione va guardata con maggiore profondità: «con 1500 nuovi casi ogni giorno non significa avere 1500 nuovi malati. Di questa cifra, la stragrande maggioranza lo scopre “casualmente”, con test o screening, non ha alcun sintomo e non è malato». Ci sono poi «una piccola parte con alcuni sintomi e ancora una più piccola parte ricoverata e in serie condizioni avendo problemi connessi a età e malattie pregresse»; per questo il n.2 della Salute spiega che l’emergenza delle terapie intensive, al momento, «non c’è».

RT E FAQ ISS: COSA CAMBIA DA FEBBRAIO

Mentre il Governo e il Cts guardano alla ripresa della scuola con la preoccupazione per i possibili nuovi focolai che potrebbero estendersi, l’indice Rt della scorsa settimana valutava un 1,18 che da un lato preoccupa per il rialzo, dall’altro per fortuna non vede un parallelo trend “choc” sulla tenuta del sistema sanitario ospedaliero. Come ha ribadito ieri l’Iss nelle FAQ sul proprio portale online, «Sebbene il numero di casi giornalieri sia numericamente simile a quanto riportato alla fine di febbraio 2020, la fase epidemiologica è completamente diversa». Spiegando nel dettaglio come funziona il calcolo dell’indice di trasmissione Rt, gli esperti dell’Istituto spiegano che «la trasmissibilità dei casi non è infatti cresciuta molto. Questo dato suggerisce che il grande lavoro svolto dai servizi territoriali ha per il momento contenuto la diffusione del virus sul nostro territorio». Ad oggi, continua l’Iss in attesa del nuovo monitoraggio 11 settembre, la maggior parte dei casi «è identificato attraverso screening di popolazione e ricerca dei contatti con identificazione dei focolai e rapida realizzazione di misure di isolamento e quarantena»; in questo senso, il mancato sovraccarico dei servizi assistenziali va letto proprio a conferma di quanto specificato dall’Istituto Superiore di Sanità «Allo stesso tempo però l’aumento dei casi diagnosticati conferma che ci sia una elevata circolazione del virus (sia autoctono che re-introdotto da altri Paesi) dà conto dell’aumento del lavoro richiesto agli stessi servizi territoriali le cui capacità di risposta rischiano di essere messe a dura prova».



© RIPRODUZIONE RISERVATA