Indici Regioni, pagelle riaperture 18 maggio/ Algoritmo linee guida: i 21 parametri

«Tutto dipenderà dai dati del monitoraggio delle singole regioni che a partire da giovedì (oggi, ndr) vedremo ogni settimana e saranno sempre pubblici»: così il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia annunciava già due giorni fa l’arrivo atteso per oggi di questi “indici di contagio”, delle sorta di “pagelle” per le singole Regioni per capire quale sia stata l’evoluzione dall’inizio della fase 2 (ovvero dal 4 maggio fino ad oggi) e stabilire così le regole per le riaperture da lanciare il prossimo 18 maggio. Nell’accordo trovato lunedì scorso con la conferenza Stato-Regioni, il Governo ha dato il via libera per la “seconda” fase 2 con riaperture differenziate tra territori su bar, ristoranti, negozi, parrucchieri e centri estetici, dando però la “patente” della scelta all’autonomia della Regione stessa, o almeno in parte.

Già, perché già negli scorsi giorni è emerso retroscena su un algoritmo per le aperture: l’orientamento del governo è quello di ribaltare la prospettiva, quindi dal 18 maggio in poi lo Stato non farà da “chioccia” alle Regioni, ma i territori dovranno decidere cosa riaprire. Le Regioni devono stare dentro quei 21 parametri inquadrati dalle linee guida Inail-CTS che verranno fissati dal ministero della Salute e che produrranno per l’appunto quello che viene definito un “algoritmo inappellabile”: in base a questo principio, sono state elaborate le pagelle degli enti locali, con numeri e valutazioni pubbliche disponibili da oggi e aggiornate di settimana in settimana.

21 PARAMETRI PER RIAPERTURE: COME FUNZIONA L’ALGORITMO

Dal 18 maggio con ogni probabilità cadrà il vincolo dell’autocertificazione (si potranno vedere anche gli amici e non solo i congiunti) ma per avere un pieno ritorno alla normalità, le Regioni dovranno “sottostare” ai 21 parametri scelti dal Ministro della Salute in base alle linee guida dell’Inail e del Comitato Tecnico Scientifico. Si va dal numero di tamponi effettuati fino al grado di saturazione delle terapie intensive, ma anche tenendo conto del valore dell’indice di contagiosità R0: insomma, è solo sulla base dell’andamento epidemico che i territori potranno riaprire e con che quantità di esercizi aperti. Ogni settimana si avrà una specie di bollettino del livello di rischio rispetto a una trasmissione “non controllata e non gestibile nelle Regioni”: i macro criteri resi noti – in attesa degli specifici 21 parametri che emergeranno nella giornata di oggi – sono 3, capacità di monitoraggio; capacità di accertamento diagnostico e gestione dei contatti; tenuta dei servizi sanitari.

Per ogni indicatore è fissato un livello di “soglia” e uno di “allerta”: come spiegava bene ieri un focus del Quotidiano.net, prendiamo ad esempio il tema dei tamponi: «la soglia accettabile è il trend di diminuzione in ospedale e Ps. Inoltre, si sarà nella soglia se l’indice di contagio R0 è inferiore a 1 in tutte le Regioni, mentre scatta l’allerta se è sopra 1». E così via per tutti gli altri indicatori: un dato poi importante sarà quello relativo all’occupazione dei posti letto di terapia intensiva per pazienti coronavirus. Infatti ogni Regione dovrà fornire al Ministero della Salute non solo i numeri e la tipologia «di figure professionali dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing» (come spiegava già il Governo nei giorni scorsi) ma anche il numero dei casi «confermati di infezione nella Regione» si leggerebbe nelle linee guida in arrivo.

FASE 2 REGIONI: LE ANTICIPAZIONI

Infine, per quanto riguarda gli indicatori sulla stabilità della trasmissione oltre alla tenuta dei servizi sanitari, per ottenere il “via libera sanitario” le Regioni dovranno rendere noto secondo il Governo «il numero di casi riportati alla Protezione civile negli ultimi 14 giorni, il numero di casi per data di diagnosi e per data inizio dei sintomi riportati alla sorveglianza integrata Covid-19 ogni giorno, il numero di nuovi focolai di trasmissione». Dalle regole ai casi specifici, il passo è però ancora lungo: «Due regioni a basso rischio, a maggior ragione se limitrofe, sarà naturale che potranno avere mobilità interregionale. Ma se una regione è ad alto rischio e una a basso rischio ci saranno inevitabili limitazioni automatiche. Questo meccanismo non è stato ancora definito perché è il più complesso e andrà deciso insieme», ha spiegato ancora il Ministro Boccia nell’indicare il metodo con cui dovrà intervenire tale “algoritmo” con i 21 parametri in azione.

In attesa di capire come e con quali disposizioni le Regioni andranno a formulare le proprie proposte entro i prossimi giorni – tempi strettissimi con l’arrivo del nuovo Dpcm previsto per il weekend, i vari Governatori si stanno muovendo a diverse velocità per organizzare la “nuova” fase 2. Mentre il CTS ha completato le linee guida per ristoranti e balneazione – non senza fortissime polemiche da parte delle categorie di settore – si attende il via libera anche per negozi e parrucchieri: per ora la Regione più cauta sulle aperture è certamente la Lombardia, dove i dati stanno migliorando giorno dopo giorno ma sono ancora importanti in termini di decessi e nuovi contagi. Fontana deciderà tra oggi e domani, in base a questi nuovi “indici” forniti dal Ministero, quali aperture comporre da lunedì: ok dal 18 sembra essere per negozi, ma ancora una settimana invece per bar e ristoranti.

«La Liguria si prepara invece a riaprire tutto dal 18 maggio: oltre a bar e ristoranti, anche le spiagge» ha spiegato il Governatore della Liguria Giovanni Toti già durante la riunione con il Governo lunedì scorso. Così farà anche il Veneto di Zaia e l’Emilia Romagna di Bonaccini: le linee guida regionali per le spiagge prevedono, secondo le anticipazioni del Sole 24 ore, «una superficie minima a ombrellone di 12 metri quadrati, un metro e mezzo tra lettini sulla battigia, pasti ordinati col delivery all’ombrellone-lettino».



