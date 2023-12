Independence Day, Italia 1/ Blockbuster anni ’90 con Will Smith e gli alieni, oggi, venerdì 1 dicembre 2023

Independence Day, diretto da Roland Emmerich

Venerdì 1 dicembre, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, il film di fantascienza del 1996 dal titolo Independence Day. La pellicola è diretta dal regista Roland Emmerich, celebre per avere curato le riprese di alcuni grandi progetti di genere catastrofico come The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo e 2012. Indipendence Day è scritto e prodotto da Dean Devlin, autore anche di Stargate (1994) e di Godzilla (1998). Le musiche hanno invece la firma del compositore britannico David Arnold, famoso per avere realizzato numerose colonne sonore per la saga di James Bond.

Il protagonista è interpretato dalla stella di Hollywood Will Smith, interprete in numerose pellicole di successo come Bad Boys, Men In Black e La ricerca della felicità. Al suo fianco l’attore Jeff Goldblum, noto per il personaggio di Ian Malcolm nel franchise di Jurassic Park e quello del Gran Maestro nel Marvel Cinematic Universe. Nel cast anche Bill Pullman che, insieme a Goldblum, prenderà parte anche al sequel, Independence Day – Rigenerazione (2016).

La trama del film Indipendence Day: questa volta gli alieni sono cattivi

Indipendence Day è ambientato il 2 luglio 1996, quando un’enorme navicella aliena entra nell’orbita del pianeta. Da questa prima e gigantesca astronave, escono altri piccoli velivoli che si posizionano esattamente sulle principali città della Terra. David Levinson (Jeff Goldblum), uno specialista del MIT, riesce a decodificare un segnale che proviene dai satelliti e ritiene che sia una sorta di countdown per avviare un attacco da parte degli alieni.

Grazie all’aiuto della sua ex moglie, il protagonista riesce insieme a suo padre (Judd Hirsch), ad entrare nell’ufficio presidenziale della Casa Bianca e ad avvertire il Presidente degli Stati Uniti, Thomas J. Whitmore (Bill Pullman), che la presenza aliena consiste in un vero e proprio pericolo per il pianeta.

Whitmore ordina così di evacuare immediatamente le più grandi città, come New York e Los Angeles, ma purtroppo ormai non c’è più tempo, il conto alla rovescia è giunto alla fine e gli alieni iniziano a sparare dei raggi distruttivi uccidendo migliaia e migliaia di persone. Il Presidente, insieme alla famiglia Levinson, riesce a fuggire a bordo dell’Air Force One, mentre assistono impotenti alla distruzione delle città. Il giorno successivo, i più grandi capi di governo di tutto il mondo iniziano ad ordinare di contrattaccare le navicelle aliene, senza avere successo.

Il capitano Steven Hiller (Will Smith) riesce però, grazie ad un astuto stratagemma, ad attirare un alieno al di fuori della sua navicella e a catturarlo, trasportandolo nella famosa Area 51, dove giunge anche il Presidente con i Levinson.

Ora è il momento di pensare ad una nuova strategia per salvare il pianeta…

