Indonesia attentato Domenica delle Palme/ Video kamikaze esplosi Cattedrale Makassar

Cambia lo scenario, non lo Sri Lanka ma l’Indonesia questa volta, non cambia purtroppo il contenuto: un attentato a ridosso della Pasqua in una Cattedrale cattolica. Sarebbero due i kamikaze che si sono fatti esplodere stamane durante la Santa Messa per la Domenica delle Palme all’ingresso laterale della Cattedrale cattolica di Makassar, nel Sulawesi meridionale: per il momento il bilancio provvisorio recita purtroppo 14 feriti tra cui alcuni molto gravi e 2 morti, con ogni probabilità i due attentatori ridotti con corpi a brandelli.

Secondo quanto riportato da Asia News, l’incidente è avvenuto all’entrata laterale della cattedrale dedicata al Santissimo Cuore di Gesù, alla fine della messa delle Palme, quando i fedeli erano ancora all’interno dell’edificio. Caos, feriti e ovviamente panico per quello che ogni probabilità trattasi, per le modalità, di un attentato islamista a ridosso della Pasqua: purtroppo, come già detto, non una novità in questa parte del Sud-est asiatico.

LA STRAGE NELLA DOMENICA DELLE PALME

«C’erano due persone a bordo di una motocicletta quando è avvenuta l’esplosione di fronte al cancello principale della chiesa», così ha riferito un portavoce della polizia nazionale, Argo Yuwono, citato dall’Agenzia ANSA e da Repubblica. «Gli attentatori stavano cercando di entrare nel compound della chiesa. La motocicletta è rimasta distrutta e ci sono resti umani che stiamo ancora raccogliendo nel tentativo di identificare il sesso degli attentatori», conclude la fonte locale. Secondo quanto raccontato da una sacerdote alla polizia indonesiana – p. Wilhelmus Tulak Pr (citato ancora da Asia News) – ha detto che con ogni probabilità «l’attentatore/gli attentatori ha cercato di entrare in chiesa attraversando il cancello laterale, ma deve essere stato fermato dalle guardie di sicurezza della chiesa, che lo tenevano sott’occhio. E tutt’a un tratto la bomba è scoppiata».

I cristiani sono il 2% della popolazione dell’Indonesia ma non è purtroppo la prima volta che vengono messi nell’obiettivo del fondamentalismo religioso: per fortuna la motocicletta sulla quale sono giunti i kamikaze non è riuscita ad entrare direttamente all’interno della Cattedrale, altrimenti l’attentato sarebbe stato di ben più devastanti proporzioni. L’arcivescovo di Makassar che stava celebrano la Messa, mons. John Liku ‘Ada, come tutti I sacerdoti e la gran parte dei fedeli presenti nella Cattedrale stanno per fortuna bene ma ovviamente tutte le celebrazioni della Domenica delle Palme sono state annullate per paura di nuovi attacchi ai centri cristiani della città.

#BREAKINGNEWS an explosion has occurred outside a Catholic church in the Indonesian city of Makassar#GerejaKatedralMakassar pic.twitter.com/I1HK2fodql — SEA Today News (@seatodaynews) March 28, 2021





