Indonesia, sottomarino scomparso a Bali/ Ha 72 ore di tempo prima di finire ossigeno

Ha solo 72 ore di tempo l’equipaggio del sottomarino KRI Nanggala 402 prima di esaurire l’ossigeno. È corsa contro il tempo per individuare sommergibile scomparso a Bali e la speranza è di riuscirci prima che le 53 persone a bordo non possano più respirare. Le ricerche della Marina indonesiana sono in corso. I contatti sono stati persi ieri a circa 95 chilometri a nord della costa dell’isola dell’Indonesia. Quindi, sono state subito mobilitate sei navi da guerra, un elicottero e un gruppo di 400 persone per le ricerche. Nel frattempo, da Singapore, Australia e Malesia sono arrivate altre navi, mentre Usa, Australia, Francia e Germania hanno offerto il loro aiuto.

Sono trascorse già 24 ore dalla scomparsa del sottomarino, il cui unico segno è la fuoriuscita di petrolio al largo delle coste dell’isola, stando a quanto comunicato dal Ministero della Difesa. Il comandante militare Hadi Tjahjanto ha spiegato che il sottomarino era coinvolto in un’esercitazione di lancio di missili che avrebbe dovuto svolgersi oggi.

SOTTOMARINO SCOMPARSO A BALI: RICERCHE IN CORSO

Il sottomarino, di fabbricazione tedesca, si stava preparando l’esercitazione, che prevedeva il lancio di siluri, quando alle 3 del mattino ora locale ha chiesto l’autorizzazione per immergersi in acque profonde. Il Ministero della Difesa ha spiegato che è stato dato il permesso secondo la procedura, poi il sottomarino ha perso contatto e non è stato finora possibile raggiungerlo. Quindi, sono partite le ricerche. «Conosciamo la zona, ma le acque sono profonde», ha avvertito il primo ammiraglio Julius Widjojono. È la prima volta che l’Indonesia perde uno dei suoi sottomarini, ha spiegato un portavoce della Marina alla Bbc, ma incidenti simili sono accaduti in più occasioni.

Uno dei più gravi è stato quello del K-141 Kursk, sommergibile nucleare russo che era impegnato in una esercitazione militare nel mare di Barents e affondato il 12 agosto 2000 per l’esplosione di uno dei siluri di cui era equipaggiato. Non ci fu nessun sopravvissuto tra i 118 membri dell’equipaggio. Alcuni morirono sul colpo, altri dopo qualche giorno.



