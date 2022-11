Indonesia, terremoto a Giava: almeno 44 morti/ “Migliaia di case danneggiate e…”

Terremoto in Indonesia: almeno 44 morti

Forte terremoto in Indonesia, dove almeno 44 persone sono morte a causa della scossa di magnitudo 5,6 che ha scosso l’isola principale, Giava. L’epicentro è stato registrato nella città di Cianjur, come riferito da un portavoce locale. “Sono morte decine di persone. Centinaia, forse migliaia di case sono state danneggiate. Finora, sappiamo di 44 persone decedute“, ha spiegato lo stesso portavoce dell’amministrazione locale nella città di Cianjur.

“Secondo le prime informazioni, in un solo ospedale sono decedute quasi 20 persone e almeno 300 sono in cura. La maggior parte di loro ha fratture dopo essere rimasta intrappolata nelle macerie degli edifici”, ha affermato a Metro TV Herman Suherman, capo dell’amministrazione comunale di Cianjur, come spiega l’Ansa. Cianjur è una città a 100 chilometri da Giacarta, la capitale indonesiana. Anche qui, nella Capitale, la scossa ha fatto tremare duramente gli edifici.

Terremoto in Indonesia: un Paese devastato dalle scosse

Sono almeno 44 le persone morte a causa del terremoto di magnitudo 5,6 in Indonesia ma il bilancio potrebbe salire in maniera ancora più catastrofica nelle prossime ore. Sono infatti tanti anche i feriti, 300 in un solo ospedale. Non la prima volta che si registra un terremoto simile in Indonesia. L’arcipelago di oltre 270 milioni di abitanti è spesso colpita da terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami. È posizionato infatti sul cosiddetto “anello di fuoco”, arco di vulcani e linea di faglia.

A febbraio, un altro terremoto di magnitudo 6,2 ha provocato 25 morti e 460 feriti nella provincia di Sumatra occidentale.

A gennaio dello scorso anno, un altro sisma di magnitudo 6,2 provocò oltre 100 morti e quasi 6.500 feriti nella provincia del Sulawesi. L’evento più catastrofico è però sicuramente lo tsunami nell’Oceano Indiano del 2004 che provocò un potente terremoto portando quasi 230mila morti in una decina di Paesi, tra cui l’Indonesia.

