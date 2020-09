Indovina chi sposa mia figlia/ Su Rete 4 il film con Lino Banfi (oggi, 3 settembre)

Indovina chi sposa mia figlia va in onda oggi, 3 settembre 2020, a partire dalle ore 16.40 su Rete 4. La regia è tedesca, un evento eccezionale nella carriera di Lino Banfi qui protagonista, Neele Leana Vollmar, una regista di Brema dalla buona carriera in patria, uscita dai confini tedeschi praticamente solo in occasione di questa co-produzione dal titolo originale di ‘Maria, ihm schmeckt’s nicht!’.

Lino Banfi, qui nel ruolo di Antonio padre di Sara, non necessita di molte parole per confermare l’amore italico per il suo pugliese preferito: nei ruoli di Oronzo Canà, l’allenatore nel pallone, o sbavando dietro alle più belle starlette del cinema sexy italiano, da Edwige Fenech a Barbara Buchet, da isabella Biagini a Claudia Cardinale, oppure nei suoi lavori al fianco della crema comica italiana, ad esempio agli esordi assieme a Ciccio Ingrassia e Franco Franchi, sino ai ruoli dell’età anziana, come l’arguto Nonno Libero, Lino Banfi è un’istituzione.

Ma chi interpreta Sara nel nostro ‘Indovina chi sposa mia figlia’? E’ la bella Mina Tander, amatissima in Germania soprattutto per le sue parti nei telefilm polizieschi come ‘Squadra speciale Lipsia’ e ‘Squadra speciale Colonia’ (che tra l’altro è la sua città), oppure per alcuni pregevoli film per la Tv, un’attrice quasi sconosciuta sotto il Brennero, davvero apprezzata nel cinema per piccolo schermo teutone.

Indovina chi sposa mia figlia, la trama del film

Ecco la trama di Indovina chi sposa mia figlia. Antonio Marcipane negli anni ’60 fu un classico emigrato italiano: cameriere alla ricerca di un futuro, integrato nella società tedesca sposa Ursula e dalla loro unione nasce Sara, e Sara ora è una donna che vuole sposare il suo amato Jan. Ma Antonio Marcipane, per quanto integrato nella Germania moderna, ha ancora al 100% sangue italiano, anzi, pugliese e in Puglia dovranno tenersi le nozze e non con rito civile, come vorrebbero Jan e Sara, ma con una cerimonia religiosa con tutti i crismi come vuole il padre.

Per la buona pace di tutti, il gruppetto tedesco scenderà nelle campagne pugliesi, nel paesello di Antonio per celebrare, ma si celebreranno anche i segreti, i disaccordi, el differenze culturali tra le due famiglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA