Indovina chi viene a Natale?/ Video, su Canale 5 il film con Diego Abatantuono

Indovina chi viene a Natale? verrà proiettato da Canale 5 oggi, 15 dicembre, alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola italiana del 2013, diretta dal famoso regista Fausto Brizzi che vanta un cast nutrito di attori famosi: Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Carlo Buccirosso, Claudia Gerini e Gigi Proietti. Il film si ispira a Parenti Serpenti ed è ambientato nel periodo di Natale. Tra i cameo più simpatici da citare sicuramente la presenza del regista che si trova in una scena quando due protagonisti vengono fermati dai poliziotti, uno dei quali interpretato proprio da Fausto Brizzi. Notevole anche l’apparizione della ex moglie del regista Claudia Zanella che interpreta in questo caso Maria sul presepe vivente. Altro cameo quello di Gigi Proietti, la presenza più importante nel cast.

Indovina chi viene a Natale? La trama del film

Indovina chi viene a Natale? si svolge nel periodo delle feste di Natale. Giulio, interpretato da Diego Abatantuono, è un imprenditore del Nord molto felice per il suo lavoro, nonostante non abbia passato un anno proprio facile la sua azienda è in crescita. L’uomo così in occasione della festa natalizia con i dipendenti decide di premiarli con un corposo assegno. Al termine della serata la coppia si appresta ad accogliere tutta la famiglia nella casa in montagna un tempo del capo della famiglia deceduto per un brutto male. È la volta della riunione di famiglia dove arriva tutto il cast, la donna separata con il nuovo compagno, la famiglia napoletana casinista, il figlio nato da una notte di follia per trascorrere le feste tutti insieme. Una commedia che racconta delle famiglie allargate, una trama che si sviluppa sotto forma di equivoci simpatici, siparietti e una tipicità di commedia italiana. Un tipico film italiano che riesce ad interpretare a pieno lo spirito delle feste. Le storie che si intrecciano sono quelle tipiche di ogni famiglia, gli amori passati e quelli nuovi, la necessità di adattarsi ai benefici dei figli, comprendendo situazioni che soprattutto per le vecchie generazioni risultano fuori schema. Donne divorziate con nuovi uomini, figlie che cambiano spesso fidanzati, uomini distratti e pasticcioni. Raccontando in vena comica alcuni stereotipi italiani il film riesce ad essere divertente e leggero, per una serata fatta di risate e tradizione in un clima natalizio molto irriverente. Il regista riesce in questo caso a portare avanti una tradizione consolidata di film di Natale italiani.

