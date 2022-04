Indulgenza plenaria Pasqua 2022/ Cos’è e come si ottiene con benedizione Urbi et Orbi

INDULGENZA PLENARIA E BENEDIZIONE URBI ET ORBI

L’indulgenza plenaria potrà essere ricevuta nella giornata di oggi, domenica 17 aprile 2022, sintonizzando la vostra televisione sulla diretta della Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco per il giorno di Pasqua. Un momento estremamente sentito nel mondo cristiano, che coincide con la remissione delle pene dovute per i peccati commessi e che può avvenire – come stabilito dalla Dottrina della Chiesa cattolica – con animo “sgombro dall’attaccamento al peccato anche veniale, confessione e comunione entro gli otto giorni prima o dopo, preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice”.

Non soltanto il Papa, però: l’indulgenza plenaria può essere ottenuta anche attraverso tutti i vescovi delle singole Diocesi mondiali ed è possibile anche con le celebrazioni dell’intera giornata di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo. Come accade a Natale, anche in occasione della Santa Pasqua la benedizione Urbi et Orbi concede ai fedeli l’opportunità di richiedere l’indulgenza per i peccati commessi. Normalmente viene richiesta anche la confessione presso un sacerdote, ma nel periodo pandemico sono state concesse eccezioni in tal senso.

INDULGENZA PLENARIA, COS’È?

Al termine della Santa Messa pasquale, pertanto, Papa Francesco impartirà la benedizione Urbi et Orbi e concederà ai fedeli di tutto il pianeta l’indulgenza plenaria. Qualora qualcuno di voi si stesse domandando cosa sia effettivamente l’indulgenza plenaria, rispondiamo precisando che si tratta di un elemento della dottrina cattolica che concede la possibilità di cancellare totalmente la pena temporale dovuta ai peccati confessati e perdonati attraverso il Sacramento.

Vale la pena precisare, tuttavia, che con l’insorgere della pandemia di Coronavirus in tutto l’orbe terracqueo e la contestuale ridotta possibilità di accostarsi in maniera tradizionale alla confessione, il Santo Padre assieme alla Penitenzieria Apostolica ha allestito una speciale indulgenza plenaria nei tempi Covid, così da garantire a tutti l’opportunità di riceverla.

INDULGENZA PLENARIA: COME OTTENERLA?

Nella Settimana Santa di Pasqua è possibile ricevere l’indulgenza plenaria in sei modalità, che vi enumeriamo di seguito.

GIOVEDÌ SANTO

1- se durante la solenne esposizione del Santissimo Sacramento, successivo alla Messa in Coena Domini, si prega o canta l’inno eucaristico del ‘Tantum Ergo’;

2- visitare almeno mezz’ora il Santissimo Sacramento esposto nell’ostensorio

VENERDÌ SANTO

3- Assistere alla Adorazione della Croce durante la cerimonia della Passione del Signore

SABATO SANTO

4- Pregare in comunità la preghiera del Santo Rosario

VEGLIA DI PASQUA

5- Assistere alla Veglia del Sabato Sera, rinnovando le promesse del Santo Battesimo

DOMENICA DI PASQUA

6- Attraverso la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco, anche se ascoltata in radio, tv o streaming.











