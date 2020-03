Indulgenza plenaria per preghiera Papa Francesco 27 marzo/ Cos’è e come ottenerla

Dal Padre Nostro universale fino alla Preghiera con messaggio “Urbi et Orbi” e la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria per i peccati: nel giro di tre giorni la Chiesa di Papa Francesco nel momento di massima crisi mondiale per il coronavirus tenta in ogni modo di avvicinare i fedeli spaesati, spaventati e impauriti nelle proprie case con gesti e simboli “straordinari”. Lo è stata la preghiera universale alle ore 12 ieri e lo sarà ancor di più il momento di preghiera convocato domani 27 marzo alle ore 18: l’annuncio lo fece lo stesso Papa Francesco nell’Angelus del 22 marzo scorso, «Nel giorno in cui molti cristiani ricordano l’annuncio alla Vergine Maria dell’Incarnazione del Verbo, possa il Signore ascoltare la preghiera unanime di tutti i suoi discepoli che si preparano a celebrare la vittoria di Cristo Risorto.

Con questa medesima intenzione, venerdì prossimo 27 marzo, alle ore 18, presiederò un momento di preghiera sul sagrato della Basilica di San Pietro, con la piazza vuota. Fin d’ora invito tutti a partecipare spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione. Ascolteremo la Parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo Sacramento, con il quale al termine darò la Benedizione Urbi et Orbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria». Il gesto con cui l’intera Chiesa viene convocata dal Santo Padre in un unico abbraccio vede la possibilità di ricevere quell’indulgenza plenaria che già in questo momento drammatico di epidemia la Santa Sede aveva proposto dopo l’ultimo Decreto della Penitenzieria Vaticana: «A tutti coloro che si uniranno spiritualmente a questo momento di preghiera tramite i media sarà concessa l’indulgenza plenaria secondo le condizioni previste dal recente decreto della Penitenzieria Apostolica» spiega il comunicato della Santa Sede siglato dal Pontefice.

INDULGENZA PLENARIA DAL PAPA: COME OTTENERLA

L’indulgenza plenaria, come noto, è un elemento della dottrina cattolica con il quale si riferisce la possibilità di cancellare totalmente o con parziale remissione della pena temporale dovuta per i peccati già confessati e perdonati sacramentalmente. L’indulgenza che viene in alcune specifiche occasioni della vita cristiana concessa al popolo dei fedeli, dottrinalmente, cancella la pena temporale: attenzione, con “temporale” non si intende terrena, ma con una durata di tempo non eterna; può essere terrena, oppure da scontare in Purgatorio. In questi tempi straordinari, con le chiese chiuse per effetto del coronavirus e senza che vi sia la possibilità di una confessione intima con il proprio sacerdote, Papa Francesco assieme alla Penitenzieria Apostolica ha messo a punto una speciale indulgenza plenaria concessa ai malati di coronavirus, agli operatori sanitari, ai familiari e a quanti, con modalità differenti si prendono cura di chi sta male.

Le condizioni poste dalla Chiesa sono chiare e riferite dall’ultimo decreto del 20 marzo: «Si concede l’Indulgenza plenaria ai fedeli affetti da Coronavirus, sottoposti a regime di quarantena per disposizione dell’autorità sanitaria negli ospedali o nelle proprie abitazioni se, con l’animo distaccato da qualsiasi peccato, si uniranno spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione alla celebrazione della Santa Messa o della Divina Liturgia, alla recita del Santo Rosario o dell’Inno Akàthistos alla Madre di Dio, alla pia pratica della Via Crucis o dell’Ufficio della Paràklisis alla Madre di Dio oppure ad altre preghiere delle rispettive tradizioni orientali, ad altre forme di devozione, o se almeno reciteranno il Credo, il Padre Nostro e una pia invocazione alla Beata Vergine Maria, offrendo questa prova in spirito di fede in Dio e di carità verso i fratelli, con la volontà di adempiere le solite condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), non appena sarà loro possibile». Con la preghiera domani alle ore 18, per chi vi partecipa, vi sarà la possibilità di ricevere ugualmente l’indulgenza plenaria anche se non si è specifici “malati Covid-19” o con le condizioni sopraddette.



