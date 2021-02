INDUSTRIA 4.0/ CT Innovation: quel “Theater in action” nella nuova vita digitale

Un Comune che vuole innovare il monitoraggio in tempo reale di una rete di servizi essenziali (oppure – in questa fase, l’affollamento di un parco pubblico). Un’impresa che offre nella sua assistenza post-vendita la manutenzione integrale e continua di un macchinario: anche a migliaia di chilometri di distanza (oppure la stessa impresa che – in epoca Covid – ha scoperto che la formazione in remoto funziona, ma che un semplice videocollegamento non basta). Un retailer – grande o piccolo – che reinventa il suo marketing: che impara a produrre una vera shopping experience. Un museo che vuole diventare “virtuale” approdando per davvero alla fruizione digitale. Naturalmente: una scuola, un centro di ricerca. Sono solo alcune degli “ambienti verticali” di un set potenzialmente infinito, per i quali CT Innovation ha sviluppato Theater®.

“Abbiamo potuto presentarla all’ultimo BI-MU di Milano, una delle poche fiere internazionali che si sono potute tenere nel 2020” ricorda Paolo Forloni, head of strategic business development della società del gruppo Yoda: ormai più di una start-up. Così come “Theater in Action” non è un semplice pacchetto software: è uno soluzione che ripensa in chiave “figital” un intero universo di interazioni fra persone e macchine, cioè alla fine fra persone e persone in un mondo che resta fisico proprio quando viene rimodellato in digitale. “L’emergenza Covid ha solo accelerato la spinta a una più intensa trasformazione tecnologica sia della produzione che della fruizione-consumo”, sottolinea Forloni, che cita l’indubbia funziona di traino della strategia “Industria 4.0”, confermato anche nella manovra 2021 come piano “Transizione 4.0”. CT Innovation – nata a Verona da un gruppo di giovani innovatori tech – entra già nel 2018 nel pool di iniziative del gruppo Yoda, che ha il suo hub a Milano.

Il “segreto” di Theater® è l’aver affrontato la sfida della gestualità digitale. “È un tool che abilita ambienti di visualizzazione collaborativi e immersivi touch e multi-touch – dice Forloni – con correlazione visiva e rappresentazione immediata e intuitiva di dati in formati diversi (file, immagini, video, pdf, audio, cataloghi, collezioni, dati) provenienti da fonti applicative e sensoristiche eterogenee”. Un “Theater Smart Table” non è solo il cruscotto di controllo di un “motore digitale” innovativo: ma ridisegna in modo più efficiente ed efficace lo spazio dentro e attorno una Situation Room. Questa diventa una cabina di supervisione e regia creativa e potente, dove le informazioni, anche di diverso formato, sono presentate con percorsi di rappresentazione personalizzati che rendono i contenuti scenografici e coinvolgenti. E questo può funzionare sia in contesti di fruizione privata, come un’abitazione, sia in contesti professionali d’impresa, dove consente di massimizzare interazioni, informazioni e meeting e di governare in modo informato processi decisionali complessi. “Abbiamo messo a punto Theater® interloquendo con grandi gruppi – osserva Forloni – con molti dei quali abbiamo sviluppato partnership utili anche a far giungere la nostra soluzione a precisi segmenti di mercato”. Ma resta ferma una premessa strategica:”Theater® è stato pensato per utenti finali di qualsiasi dimensione: anzitutto per le Pmi”.

La flessibilità della soluzione la orienta in modo dedicato a contesti espositivi (Fiere, Innovation center) e di vendita (negozi, showroom). In questi ultimi ambienti in particolare Theater® funziona da modalità di accompagnamento e orientamento di un cliente: e di stimolo all’incremento dei budget di spesa con tecniche innovative di upselling e cross-selling, supportati dall’impiego di Intelligenza Artificiale. Ma non meno rilevanti sono le altre aree strategiche di mercato in ambito enterprise: da quelle più strettamente manifatturiere (di scena al BI-MUpiùDigital, alla Fieramilano) fino all‘hotellerie; dall’entertainement & media fino al banking & financial; e all’energy. Le declinazioni possibili di Theater® sono numerose anche sul versante pubblico dalle utilities fino alla sicurezza.

Autonomo orizzonte principale è naturalmente l’education: per didattica in presenza e a distanza, corsi multidisciplinari e intra dipartimentali o che coinvolgono contemporaneamente una molteplicità di soggetti, come quelli di musica dove rende possibile suonare su tavolo multi touch anche diversi strumenti contemporaneamente. Non da ultimo, il Cultural Heritage viene fruito del visitatore in modo immersivo e approfondita, grazie soprattutto all’ampiezza dei materiali consultabili.



