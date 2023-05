INDUSTRIA ALIMENTARE/ Caro-energia e costi delle materie prime fanno crescere i default

La buona notizia è che nel 2022 l’agroalimentare ha fatto registrare un deciso aumento dei fatturati, con una crescita complessiva del valore generato. La cattiva notizia è che in questo settore crescono anche i default, con un tasso, che a fine 2022, si attesta attorno al 4%. Ovvero almeno 1 punto percentuale in più rispetto al 2021. A dirlo è uno studio realizzato da CRIF Ratings, agenzia di rating del credito del gruppo CRIF, condotto su un campione di circa 11.000 aziende italiane del comparto.

Guerra in Sudan, a rischio Coca Cola, Pepsì, M&Ms/ Tutta colpa della gomma arabica

“Questo peggioramento così marcato del food & beverage – spiega Luca D’Amico, Amministratore delegato di CRIF Ratings – è il riflesso della forte esposizione del comparto all’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia, mentre la crescita record dei fatturati è riconducibile prevalentemente alla spinta dell’inflazione, che ha portato le imprese dell’agroalimentare a rialzare i prezzi dei propri prodotti a listino”.

Prezzo pasta alla stelle, rincari record/ Governo convoca Commissione di allerta

E, purtroppo, le proiezioni non spingono a essere troppo ottimisti. “Nel 2023 – dice D’Amico -, crediamo che i fatturati continueranno a progredire per effetto dell’inflazione, ma allo stesso tempo i margini operativi resteranno sotto pressione a causa degli elevati costi energetici e delle oscillazioni del prezzo delle materie prime”.

E non è tutto. A pesare c’è anche l’indebitamento. A causa della pandemia – rileva il rapporto di CRIF Ratings – le aziende dal 2020 hanno fatto maggiore ricorso al credito, accumulando una massa di debiti che ha portato a un marcato squilibrio verso il margine operativo lordo. E a questo si deve aggiungere che il riassesto, con il ritorno ai livelli pre-Covid, viene rallentato attualmente da un contesto macroeconomico ancora instabile. Così come rallentato è anche l’apporto dell’autofinanziamento delle imprese attraverso la gestione operativa, che mostra un andamento molto più basso rispetto alla media italiana, andando a scapito della sostenibilità economica degli impegni contratti.

AGRICOLTURA E CLIMA/ Così la "coltivazione di carbonio" riduce le emissioni dei gas

Non certo un buon punto di partenza per guardare con ottimismo alle sfide che si aprono davanti alla food industry: il settore agroalimentare – si legge nel report di CRIF Ratings – deve infatti investire sulla digitalizzazione dei processi, sulla tracciabilità delle filiere, nonché sull’ottimizzazione delle risorse idriche ed energetiche, così come su tutti quei fattori che vanno a comporre gli indici ESG (Environmental, Social, Governance). Indici su cui il comparto mostra il fianco: ben il 95% delle aziende del settore totalizza infatti punteggi negativi o pessimi.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA