INDUSTRIA ALIMENTARE/ Le scelte di Plasmon tra etichette trasparenti e inclusività

Sostegno alla filiera italiana, trasparenza e chiarezza nelle etichette, e un linguaggio più inclusivo, capace di accogliere tutte le famiglie. Questi i tre pilastri sui quali si fonda la nuova immagine e il nuovo stile comunicativo scelto da Plasmon per celebrare i suoi primi 120 anni di attività.

L’operazione prende le mosse da una nuova grafica delle confezioni, che mette al centro il sostegno alla filiera italiana e al contempo punta a supportare i genitori nella scelta del giusto prodotto per i propri piccoli nell’ottica di una maggiore trasparenza, chiarezza e semplicità. Un percorso che porta il consumatore a conoscere l’origine degli ingredienti utilizzati per ogni ricetta, a prendere coscienza del rigoroso controllo delle materie prime e del percorso di tutta la filiera per arrivare fino alla tavola.

La nuova identità mette quindi in evidenza come l’offerta di Plasmon sia costituita da prodotti 100% naturali, che si affidano a una lista ingredienti corta e trasparente, in grado di rassicurare non solo sull’assenza di coloranti, conservanti, come richiesto per gli alimenti destinati ai più piccoli, ma anche sull’assenza di ingredienti non necessari, come gli amidi.

Le novità però non finiscono qui. Sui prodotti realizzati con materie prime italiane – che già rappresentano l’85% dell’offerta di Plasmon – è stato inserito il Marchio di Riconoscibilità a Tutela della Sicurezza degli Alimenti per l’infanzia Made in Italy. Il contrassegno è frutto del lavoro che l’azienda ha intrapreso da tempo a fianco del Ministero della Politiche Agricole e Forestali per rendere i consumatori sempre più consapevoli rispetto all’origine e alla tracciabilità delle materie prime. Un aiuto immediato e visivo per dire alle famiglie che si acquista un prodotto realizzato in Italia con ingredienti italiani.

“I genitori sono sempre più attenti all’etichetta e all’origine degli ingredienti, e cercano dai brand trasparenza e rassicurazione – sottolinea Sheila Bagattini, Marketing Manager Infant di Plasmon -. Per questo, nella nuova immagine dei prodotti Plasmon abbiamo voluto privilegiare informazioni chiare e semplici. È anche in questo modo che portiamo avanti il nostro impegno nel crescere insieme il futuro dell’Italia: guidando e consigliando i genitori verso una corretta alimentazione specifica per i più piccoli”.

Ma l’operazione avviata da Plasmon va perfino oltre l’orizzonte strettamente alimentare. “Anche il linguaggio si rinnova – sottolinea Francesco Meschieri, Direttore Marketing Italia -. Vogliamo abbracciare tutte le famiglie e sostenere una genitorialità sempre più condivisa e aperta: nel nuovo logo quindi non comparirà più il claim “Scelto dalle mamme italiane dal 1902″, perché i grandi cambiamenti passano anche per i piccoli gesti”.

