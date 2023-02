INDUSTRIA/ Conto alla rovescia per Lamiera 2023 a Fieramilano

Mancano ormai poco più di due mesi all’apertura di LAMIERA, la manifestazione internazionale dedicata alle macchine per la deformazione e il taglio della lamiera e alle tecnologie ad esse connesse, in programma dal 10 al 13 maggio 2023 a fieramilano Rho.

Nei padiglioni, particolarmente interessante sarà la proposta di tecnologie dedicate al taglio della lamiera. Da sempre protagonista della manifestazione promossa da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e organizzata da CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, il mondo del laser sarà rappresentato da oltre 40 imprese, espressione della migliore produzione internazionale.

Oltre alle tecnologie per il taglio laser, plasma e termico, per lamiere, barre, profilati e tubi, LAMIERA proporrà una esaustiva offerta di sorgenti, prodotti consumabili e macchine, garantendo così agli operatori presenti in mostra una completa ed esaustiva panoramica sul segmento del laser le cui applicazioni sono sempre più diffuse.

Adh Italia, Alpemac, Amada Italia, Baykal Makina, Blm Group, Bodor, Comaf, Cutlite Penta, Cy-Laser, Dne Global, Eagle, Ermaksan, Ficep, Gweike Tech, Hpm High Performance Machinery, Hsg Laser, Hymson Italy, Kjellberg , Lag Machinery, Laserbergtech, Laser Plasma Systems, Laser Veronese, Laserisse, Le Macchine di Luca, L-Peak, Lvd, Mazak, Messer Cutting Systems, Mitsubishi Electric, Muratec, Optoprim, Prima Industrie, Prima Power, Salvagnini, Sei, Soitaab Impianti, Tecoi, Thermacut, Vd Industrial Equipments, Warcom, Zinetti Technologies/Schiavi Macchine International sono le aziende che hanno già aderito a LAMIERA che, ancora una volta, si distingue per la piena rappresentatività di questo segmento produttivo.

D’altra parte, l’esclusività di LAMIERA, unico appuntamento espositivo in Italia specificatamente dedicato al comparto, e il ruolo di primo piano che l’industria italiana delle tecnologie per la deformazione riveste su scala internazionale, ove occupa i vertici delle graduatorie di produzione, export e consumo, contribuiscono al consolidamento dell’appeal di questo evento, di edizione in edizione, presso gli operatori del manifatturiero mondiale.

Alfredo Mariotti, direttore generale di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE: “in occasione di questa edizione – che arriva ad un anno di distanza dalla precedente, per poter tornare al suo tradizionale posizionamento nel calendario espositivo, vale a dire negli anni dispari – sono numerose le adesioni da parte di aziende che non avevano mai partecipato prima. Tra queste vi sono anche espositori turchi e cinesi, segno che il settore della deformazione è in pieno movimento e che l’Italia è una piazza interessante per gli operatori del comparto di tutto il mondo”.

A completamento dell’offerta in mostra, LAMIERA proporrà il tradizionale appuntamento con LAMIALAMIERA, l’arena allestita all’interno del padiglione 13, che ospiterà conferenze, convegni e incontri di approfondimento culturale e tematico. Tra i temi trattati, particolare attenzione sarà riservata al taglio laser, plasma e termico e alle molteplici e variegate applicazioni che saranno illustrate (anche) dagli espositori presenti.

Informazioni aggiornate su LAMIERA e preregistrazione, attiva da marzo, su lamiera.net.











