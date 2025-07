Il fatturato per l'intrattenimento è in crescita, e l'analisi mostra gli spettacoli cinematografici (e non solo) maggiormente visti.

Il fatturato in Italia in merito al settore dell’intrattenimento, dunque spaziando dal cinema al teatro, dallo spettacolo allo sport e dalle fiere alle mostre, sta mostrando un segnale di crescita. Ad oggi si evince un buon +1,94% rispetto all’anno scorso, cancellando per fortuna la crisi del periodo durante il Covid.

I dati sono stati confermati dall’indagine condotta dalla SIAE, che si conferma tra l’altro il leader dell’intero settore dell’intrattenimento. Quest’anno gli spettacoli sono aumentati, così come i ricavi (3,37 milioni di euro), e inoltre hanno visto una riduzione anche il costo speso per i singoli spettatori.

I dettagli sul fatturato per l’intrattenimento

Il fatturato relativamente all’intrattenimento segna come abbiamo detto dei dati positivi. Tuttavia esistono comparti ancora più forti di altri, ad esempio quello cinematografico, dove i costi sono stati inferiori mentre gli spettatori in aumento (almeno il 29%).

A coinvolgere e trainare significativamente l’intero settore sono i concerti dal vivo, e lo ha dimostrato la forte affluenza che c’è stata già nei primi eventi di quest’anno. Il genere più rilevante è il pop rock (con l’83% dell’interesse), mentre crescono altre tipologie come il jazz e la musica classica.

Naturalmente l’analisi è più approfondita, e raccoglie ad esempio quali sono stati gli spettacoli e i concerti più acclamati durante quest’anno (vediamoli insieme).

Gli show più visti e apprezzati

Il primo grande risultato è stato indubbiamente il concerto degli AC DC, il cui evento si è tenuto a maggio 2024 a Reggio Emilia, ottenendo oltre 120.000 spettatori. La band si è potuta ritenere soddisfatta del suo tour intitolato “POWER UP“.

Mentre nel cinema a trainare il reparto e a chiudere positivamente il 2024 è stato Inside Out 2, raggiungendo 2,7 milioni di visitatori.

Eppure i maggiori esponenti del settore, dal direttore della SIAE al Presidente della stessa associazione sono fiduciosi. Infatti il fatturato dell’intrattenimento esiste davvero, ed è per questo che non è possibile chiamarlo “bolla”.