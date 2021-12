INDUSTRIA/ Mariotti (Ucimu): “Lamiera 22 a Fieramilano per accelerare la ripresa” 

Continua spedita l’organizzazione di LAMIERA 2022, la mostra internazionale dedicata all’industria delle macchine utensili per la deformazione della lamiera e delle tecnologie innovative legate al comparto, in programma a fieramilano Rho dal 25 al 28 maggio.

La 21esima edizione della fiera, promossa da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, e organizzata da CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, punta a riconfermare il successo delle precedenti due edizioni lombarde, che hanno visto la biennale crescere costantemente in termini di tecnologia, metratura espositiva, imprese espositrici e visitatori presenti.

Il prossimo appuntamento con LAMIERA, inizialmente fissato nel 2021 e poi riprogrammato a maggio 2022, si presenterà in un contesto decisamente positivo anche in considerazione della vivacità del mercato italiano ed estero.

“Il ritorno all’esperienza fieristica di questi ultimi mesi – ha dichiarato Alfredo Mariotti, direttore generale di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE – ha confermato l’importanza e l’alto valore degli eventi espositivi. Vedere dal vivo i macchinari e incontrare in presenza partner e clienti sono i desideri condivisi da tutti gli operatori del settore; per questo siamo sicuri di poter ottenere ottimi risultati dalla prossima edizione di LAMIERA. Il posticipo al 2022 è stato una decisione forzata e determinata dalla situazione sanitaria che stavamo vivendo ma anche una scelta ponderata e di forte responsabilità”.

“A maggio 2022 avremo l’occasione e l’opportunità di offrire una fiera più ricca, più sicura e più partecipata. Siamo certi che grazie alla costante campagna vaccinale e all’utilizzo di norme di sicurezza ormai consolidate, la primavera inoltrata sarà il momento ideale per la nostra manifestazione”. “Noi organizzatori – ha concluso Alfredo Mariotti – stiamo lavorando intensamente per offrire un’edizione ricca di novità, innovazioni tecnologiche e iniziative collaterali e crediamo che la fiera sarà un successo. Previsione confermata dall’alto numero di adesioni che abbiamo già ricevuto e che continuiamo costantemente a ricevere”.

A meno di sei mesi dall’evento tutti i principali player del settore hanno già confermato la loro presenza. Numerosi sono i motivi e i vantaggi che spingono le aziende a prendere parte a LAMIERA 2022. Tra questi, sicuramente anche l’estensione da parte del governo italiano delle misure 4.0 che resteranno in vigore almeno fino a tutto il 2022. Una grande opportunità di business per tutti gli espositori che incontreranno gli end-users alla prossima edizione di LAMIERA.

Macchine, impianti, attrezzature per la lavorazione e il taglio di lamiere, tubi, profilati, fili, carpenteria metallica, presse, stampi, saldatura, trattamenti e finitura delle superfici, robot, automazione, parti, componenti, accessori, utensileria, materiali fastener, subfornitura tecnica e per l’industria, sistemi di controllo e qualità, metrologia, software, microlavorazioni, tecnologie additive e soluzioni per la fabbrica digitale e l’efficientamento energetico e produttivo rappresentano il cuore dell’esposizione.

Numerose le aree di innovazione proposte in mostra: Fabbricafutura, dedicata a software e tecnologie per la connettività e la gestione dei dati; Box Consulting, spazio per consulenti e formatori; Fastener Industry, dedicata a viti, bulloni e sistemi di serraggio e fissaggio; EcoCoatech, destinata ai processi di verniciatura della lamiera; Blech Italy Service riservata alla subfornitura e ai servizi per l’industria e Saldatech, con focus sul comparto della saldatura.

Inoltre, accanto all’ampia offerta che presenterà il meglio della produzione internazionale di macchine stand alone e di impianti complessi e ad una approfondita panoramica su sistemi di automazione, robotica, tecnologie legate al mondo digitale e dell’efficientamento energetico e produttivo, LAMIERA 2022 proporrà numerose iniziative di approfondimento e intrattenimento così da valorizzare ancor di più la presenza degli operatori che parteciperanno alla manifestazione. Ad esempio, sarà riproposta l’iniziativa LAMIALAMIERA, l’arena convegni dedicata a temi specifici e eventi collaterali che ospiteranno confronti tra opinion leader e esperti oltre a presentazioni di tecnologie innovative a cura degli espositori.

LAMIERA 2022 sarà quindi in grado di offrire un’esperienza di visita completa, innovativa e con uno sguardo rivolto al futuro del settore.



