INDUSTRIA/ RobotHeart nel cuore di BI-MU 2024

Forte del successo della prima edizione RobotHeart, il progetto espositivo dedicato al mondo della robotica e ospitato per la prima volta nel 2022 da BI-MU, torna al centro della biennale internazionale della macchina utensile, in scena a fieramilano Rho dal 9 al 12 ottobre 2024, proponendosi di fatto come l’appuntamento di riferimento in Italia dedicato al settore dei robot industriali.

La conferma in blocco degli espositori protagonisti di RobotHeart, l’adesione di nuovi player che non c’erano l’anno del debutto insieme all’interesse manifestato dai numerosi System Integrator italiani (e non) confermano quanto il progetto sia stato apprezzato da questo mondo che, da tempo, sentiva l’esigenza di avere in Italia un evento focalizzato su robotica, automazione, tecnologie ad essa connesse, componenti, sistemi e intelligenza artificiale.

A completamento della proposta di RobotHeart di 34.BI-MU, oltre a costruttori e integratori, vi saranno università e rappresentanti del mondo accademico e della ricerca, spin-off e start-up, a figurare le molteplici sfaccettature di un comparto che risulta oggi decisivo per la competitività del sistema industriale, una sinergia vincente tra tecnologia robotica, intelligenza artificiale e creatività.

Patrocinata da SIRI, l’associazione italiana di robotica e automazione, e organizzata da EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE, RobotHeart, non è “solo” area espositiva per l’incontro tra domanda e offerta di tecnologie di automazione, ma è anche laboratorio di idee, luogo di produzione di cultura e conoscenza, punto di riferimento e aggiornamento per quanti operano nel comparto.

In ragione di ciò, l’esposizione di tecnologia sarà nuovamente affiancata da una ricca proposta culturale che si concretizzerà in diversi appuntamenti di approfondimento tematico raccolti per lo più nella Giornata della Robotica che vedrà, venerdì 11 ottobre, all’interno dell’arena BI-MUpiù, oltre alla batteria di speech a cura delle imprese espositrici, un ricco programma di incontri a cura delle principali organizzazioni in rappresentanza del settore, quali IFR, International Federation of Robotics, SIRI, I-RIM, Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti, AIIA, l’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, e UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE.

La presenza di tutti questi attori che rappresentano il mondo della robotica sottolinea l’importanza crescente di RobotHeart di BI-MU che, Marina Bill, presidente di IFR, dopo la visita nel 2022, ha scelto come sede della annuale (2024) Assemblea della Federazione Internazionale.

RobotHeart si rivolge a tutti i settori manifatturieri: dalla meccanica alle macchine utensili, dall’elettronica all’automotive, dal food and beverage al farmaceutico, dalla logistica al packaging, dal biomedicale alla cosmetica, puntualmente rappresentati tra le fila dei visitatori di BI-MU che, nell’edizione 2022, totalizzò circa 50.000 ingressi, un risultato decisamente interessante per gli espositori, in ragione anche (e soprattutto) della qualità delle presenze.

Alfredo Mariotti, direttore di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ha affermato: “la soddisfazione espressa dagli espositori di RobotHeart di BI-MU, a fine manifestazione nel 2022, è stata la conferma della validità del progetto e della riuscita dell’iniziativa. Da lì siamo partiti per lavorare all’organizzazione della seconda edizione che ha già raccolto il pieno consenso delle imprese espositrici e che abbiamo voluto arricchire di contenuti così da consolidare la doppia natura dell’evento riconosciuto come punto di incontro tra domanda e offerta di tecnologie di automazione robotica e come momento di approfondimento culturale dedicato a questo settore in cui l’Italia eccelle distinguendosi come sesto mercato di consumo al mondo”.

Informazioni costantemente aggiornate sono disponibili in bimu.it.

