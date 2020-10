INDUSTRIA/ Ucimu: Barbara Colombo nuovo presidente

È Barbara Colombo la nuova presidente di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, per il biennio 2020-2021. L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea dei soci di UCIMU che si è svolta oggi, in presenza, alle porte di Milano.

Amministratore delegato di FICEP spa (Gazzada Schianno VA), azienda di famiglia alla terza generazione, leader nel settore della produzione di macchine utensili per lavorare i profili di acciaio e la lamiera e per lo stampaggio a caldo, Barbara Colombo è da tempo impegnata nell’attività associativa.

Nominata, nel 2008, membro del Consiglio Direttivo di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, dal 2015 ad oggi è stata vice presidente dell’associazione. Nel biennio 2007-2009, è stata membro del Consiglio Generale di UNIVA, Unione Industriali della provincia di Varese e, nel biennio 2017-2018, del Consiglio Generale di FEDERMECCANICA. Dal 2019 fa parte della delegazione italiana di CECIMO, l’Associazione delle industrie europee della macchina utensile e, da giugno 2020, ne è il tesoriere.

Laureata in Economia Aziendale, con indirizzo in Finanza Aziendale, presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, Barbara Colombo ha conseguito il Master in Corporate Finance i SDA Bocconi.



