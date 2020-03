Indy Munoz è morta/ Incidente fatale per la pilota brasiliana Superbike

La pilota brasiliana di Superbike Indy Munoz è morta in un incidente a Goiana, in Brasile. Da quelle parti l’attività sportiva prosegue, pur con alcune limitazioni, ma purtroppo dobbiamo fare i conti con questa tragica notizia. La pilota Indiana Munoz, più nota come Indy, è morta in seguito a un incidente nella gara di apertura della classe 600 della stagione della categoria locale Goias Superbike 2020 disputata domenica all’Autodromo Internazionale Ayrton Senna di Goiana. Indy Munoz aveva 29 anni, era in realtà nata nella Repubblica Dominicana ma ha vissuto l’intera carriera in Brasile ed era una campionessa e istruttrice di pilotaggio. L’evento si stava tenendo a porte chiuse a causa delle preoccupazionincidente motoi dovute all’emergenza Coronavirus, ma purtroppo è stato un incidente ad attirare l’attenzione per questa fatalità che colpisce il mondo dei motori mentre i massimi campionati iridati – compreso quello della Superbike – sono fermi e pochi giorni dopo la morte di Stefano Bianco, che però ha perso la vita in un incidente stradale, sia pure in sella alla sua moto.

MORTA INDY MUNOZ, TRAGEDIA NELLA SUPERBIKE BRASILIANA

Dunque ieri Indy Munoz era in gara nella classe 600 della Goias Superbike e si trovava in seconda posizione quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto alla Curva Zero. Secondo quanto riportato da Fanpage in base a racconti di testimoni presenti sul circuito di Goiana, Indy Munoz non sarebbe riuscita a impostare la curva e, nella caduta, la moto sarebbe finita per colpirla violentemente. Soccorsa in pista, Indy è stata rapidamente trasportata all’ospedale di Goiana, dove è arrivata in fin di vita. Per la gravità delle lesioni riportate, non è purtroppo sopravvissuta a un intervento di emergenza. Il team medico ha cercato in ogni modo di rianimare Indy Munoz, ma per la campionessa non c’è stato nulla da fare. In una nota ufficiale, il Dipartimento dello Sport della città di Goiana ha espresso le sue condoglianze alla famiglia Munoz per la tragica fatalità.



