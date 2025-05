I cantanti di Amici 24 hanno vissuto un altro dei loro debutti più importanti, quello che riguarda gli inediti. Ora che la finale si sta avvicinando, cresce la curiosità da parte dei fan di scoprire chi se la caverà meglio a livello di ascolti e di streaming. Dopotutto, non è un dato da sottovalutare dato che il vincitore di Amici 24 dovrà confrontarsi con il mercato discografico e con una marea di performance volte a sfondare le classifiche.

E a proposito di classifiche, andiamo subito a vedere cosa dicono quelle di Spotify e iTunes e come si sono posizionati i tre cantanti rimasti in gara, ovvero Nicolò, TrigNO e Antonia. Sabato i tre allievi si scontreranno duramente per ottenere un posto in finale, e solo uno di loro potrebbe diventare la vera star di questa edizione del programma di Maria De Filippi, nonostante sia doveroso ammettere, che ciascuno dei concorrenti si è impegnato al massimo nel corso del programma. Proprio ieri, durante il daytime i ragazzi della categoria Canto hanno fatto ascoltare per la prima volta i loro inediti al pubblico.

Inediti Amici 24, la classifica Spotify e iTunes: Nicolò vince su tutti

Per fare il bilancio della situazione sulla classifica degli inediti di Amici 24 facciamo riferimento ad Amici 24 Streaming che ha pubblicato la TOP 200 iTunes. Proprio qui è possibile vedere l’andamento dei brani dei ragazzi e si scopre subito che al primo posto si piazza Nicolò con “Un’ora di follia“. Medaglia d’argento per TrigNO, il cui inedito si intitola “D’amore non si muore“. Ultima Antonia che si classifica al diciassettesimo posto con il brano “Relax“. Buone notizie anche da Spotify dove Nicolò nel pomeriggio era arrivato a quasi 4000 stream, mentre il brano di Antonia lo segue con circa 3500 ascolti. Ultimo in questo caso è Trigno che arriva appena sotto i 3000 stream.