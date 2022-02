Ineke, mamma di Michelle Hunziker/ La showgirl: “Perdonate le madri, anche quando…”

Chi è Ineke mamma di Michelle Hunziker?

Ineke è la mamma della famosa conduttrice e modella Michelle Hunziker. Le due sono davvero legatissime, al punto che da qualche anno Ineke ha deciso di lasciare la sua amata Svizzera per trascorrere più tempo vicino alla figlia e alle nipoti. Splendido, quindi, anche il rapporto costruito con Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste, che Michelle ha avuto dal secondo marito Tomaso Trussardi. A proposito del legame con la madre, la bellissima conduttrice non ha mai nascosto di aver coltivato un feeling speciale nel corso degli anni, rafforzato anche da incomprensioni e piccoli incidenti di percorso. “Mamma è sempre la Mamma. Quando avete delle divergenze con la vostra Mamma, ricordatevi sempre che vi ha portato per nove mesi sotto il cuore”, aveva scritto la conduttrice sui propri social.

Ineke e Michelle Hunziker, quando mamma e figlia si assomigliano in tutto

“Quando sbaglia la Mamma lo fa forse perché come tutti gli umani ha dei limiti, dei difetti certo …se riuscite però…perdonatela poiché anche quando si sbaglia lo fa sempre pensando di farvi del bene”, il messaggio toccante della Junziker per mamma Ineke, in un bellissimo slancio di tenerezza. Quarantaquattro anni Michelle, 74 Ineke, madre e figlia oltre ad essere molto somiglianti appaiono molto più giovani della loro età. Questo, probabilmente, grazie ai loro sorrisi avvolgenti e ad un modo di intendere la vita che le accomuna. Non è un caso, infatti, che Michelle e Ineke ogni volta che possono, trascorrano le proprie giornate e il loro tempo libero insieme, l’una al fianco dell’altra.

