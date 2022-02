Ineke “Michelle Hunziker vittima setta”/ “Volevo spaccare faccia a Santona, Eros mi ha fermato”

Ineke, mamma di Michelle Hunziker confessione choc “Prendevo tranquillanti!”

La madre di Michelle Hunziker, Ineke, è stata intervistata all’interno del programma “Michelle Impossible” da Silvia Toffanin. Ricordando l’anno di lontananza dalla figlia, dovuto alla setta che aveva condizionato i rapporti umani della figlia, la signora ha confessato: “Non dormivo più, prendevo dei tranquillanti. Mi hanno messo un peacemaker. Non potevo più guidare, nè lavorare”. Ineke non si è scoraggiata e ha cercato di rivedere la figlia in ogni modo: “Sono andata a teatro pur di rivederla. Appena l’ho vista in scena, con le montagne di sfondo sono svenuta!”. Anche in quella circostanza però non potè rivedere Michelle Hunziker: “Ho pianto tantissimo. Neanche in quell’occasione l’ho potuta incontrare perchè non aveva il cellulare e i miei messaggi non li leggeva”. Poi però per fortuna il brutto capitolo è stato chiuso definitivamente: “La mattina mi arriva una telefonata ‘Mamma sono la Mich, posso venire da te a fare colazione?’ ed è stato bellissimo. Quando l’ho rivista mi si è fermato il cuore“. Mamma e figlia si riabbracciano sancendo una volta per tutta la loro unione.

Chi è Giovanni Zarrella "L'italiano" della Germania/ Origini, perchè è famoso?

Ineke, mamma di Michelle Hunziker “Sono svenuta!”

Questa sera Canale 5 propone la seconda e ultima puntata di “Michelle Impossible“, il programma condotto e ideato da Michelle Hunziker. Arriva sul palco Ineke, la mamma di Michelle Impossible, intervistata dall’ottima Silvia Toffanin. Vengono ripercorsi i giorni difficili dell’addio dato dalla showgirl alla madre per via del suo percorso all’interno di una setta: “Io devo fare un altro percorso di vita devo andare avanti senza di te. Ti prego di non chiamarmi più, di non cercarmi più”. Da quella telefonata le due non si sono più viste e sentite per circa un anno. Ineke, la madre olandese di Michelle Hunziker, ricorda quel complicato periodo: “Un’esperienza terribile. Io ho provato con telefonate e messaggi ma non riuscivo perchè loro avevano il suo telefono”. In particolare cita una misteriosa donna, autrice di un lavaggio del cervello nei confronti della figlia: “Prima sconforto, poi rabbia. Volevo spaccare la faccia di questa donna che me l’aveva allontanata. Mazza da baseball pronta ma Eros mi ha fermato!”.

