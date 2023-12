Ines de Ramon, chi è la presunta nuova fidanzata di Brad Pitt/ Un anno insieme, tra regali e uscite pubbliche

Brad Pitt e Ines de Ramon, un anno insieme: chi è la presunta nuova fidanzata

Il prossimo 18 dicembre 2023 Brad Pitt raggiungerà un importante traguardo di vita: l’attore, infatti, è pronto a spegnere 60 candeline. Al suo fianco, per i grandi festeggiamenti, ci sarà anche una persona rivelatasi per lui molto importante nell’ultimo anno, e che dai beninformati è considerata la sua presunta nuova fidanzata. Come riportato dal settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola, il nuovo amore del divo americano si chiama Ines de Ramon, 31enne designer di gioielli e manager del brand Anita Ko.

La coppia è ormai da circa un anno che sta insieme, stando alle ricostruzioni del gossip. La donna lo avrebbe seguito ovunque nel corso degli ultimi mesi e, secondo quanto riportato da fonti vicine a Pitt, lui stesso l’avrebbe più volte presentata agli amici come sua nuova fidanzata. Il primo avvistamento della coppia sulla scena pubblica, ricostruisce Chi, risale a un concerto a Los Angeles nel novembre 2022. A seguire, hanno trascorso insieme alcune vacanze in Messico e in Europa, sino alla partecipazione di pochi giorni fa al Lacma Art+Film Gala a Los Angeles.

Brad Pitt, la storia con Ines de Ramon

La presunta storia d’amore tra Brad Pitt e Ines de Ramon è fatta anche di preziosi regali. Come riporta il settimanale, l’attore avrebbe regalato alla compagna un mega bouquet di fiori in occasione di San Valentino, mentre al collo di lei è spuntato un prezioso ciondolo-gioiello con una B dorata. Tra regali e uscite pubbliche (sebbene il loro amore non sia ancora stato ufficializzato dai diretti interessati), la coppia sembra fare sul serio. Fonti vicine all’attore svelano che Ines sta portando una ventata di aria fresca e di serenità nella vita di Pitt.

Inoltre, l’attore l’avrebbe anche presentata ai suoi cari amici, ma non alla famiglia. Dopo la turbolenta rottura con Angelina Jolie, la situazione familiare del divo americano è alquanto travagliata. I rapporti con il figlio Pax sembrano essersi deteriorati, ancor più dopo un’Instagram story del ragazzo, risalente al 2020, in cui etichettava il padre come “uno stron*o di livello mondiale” nel giorno della festa del papà.











