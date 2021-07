Ines dell’Anima mia/ Anticipazioni puntata 30 luglio: il marito di Ines è morto?

Ines dell’Anima mia, anticipazioni puntata 30 luglio

Ines dell’anima mia, questa è la serie che prenderà il via proprio oggi, 30 luglio, su Canale5, portando il mondo di Isabella Allende nel venerdì della rete ammiraglia. Quale sarà la reazione del pubblico? Fino a questo momento la serata che apre il week end era occupata da Masantonio e le sue indagini ma da questa sera tutto cambierà a cominciare dal linguaggio e passando poi alla storia e anche alle location. A tenere compagnia al pubblico sarà l’adattamento dell’omonimo romanzo dell’Allende ambientato nella Spagna del sedicesimo secolo e dove al centro c’è la bella Ines Suarez, una giovane donna coraggiosa che decide di partire alla ricerca del marito imbarcandosi per il Nuovo Mondo. A quel punto dovrà districarsi tra il Cile e il Perù per trovarlo fino a che sulla sua strada non incontrerà il conquistador spagnolo Pedro de Valdivia.

Ines dell’Anima mia; Il marito di Ines è morto?

In quel momento la sua vita cambierà e anche il racconto di Ines dell’anima mia che nel secondo episodio in onda oggi dal titolo La conquista di un sogno, spingerà la protagonista ad affidarsi agli uomini di Don Pedro per arrivare a Cusco. Le brutte notizie sono dietro l’angolo visto che grazie all’aiuto di un ufficiale al servizio di Pizarro, Valdivia, scopre che il marito che stava cercando è morto e quindi non può far altro che rientrare in Spagna e tornare a casa, ma lo farà davvero? Proprio quando è pronta a partire capisce che quello che ha conosciuto del Nuovo Mondo non è reale ed entrando in contatto con le popolazioni locali in balia dei conquistatori spagnoli, gli Indi, decidere di cambiare i suoi programmi. Dall’altra parte Valdivia punta a conquistare il Cile e così prova a convincere Pizarro per affidargli una spedizione, che cosa succederà ancora nella serie spagnola in onda da oggi?

