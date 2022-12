Ines Rau, modella transgender/ È la fidanzata di Kylian Mbappé?

Ines Rau, chi è la modella transgender

Chi è la fidanzata di Kylian Mbappé? A fine estate si è iniziato a parlare della relazione tra il fuoriclasse del Psg e della nazionale Bleus con la modella Ines Rau, nota per essere stata la prima top model transgender in copertina sulla rivista Playboy. I due sono stati avvistati insieme in diverse occasione, tra cui il Festival di Cannes 2022, durante il quale non sono mancati gesti di affetto tra i due a bordo di uno yacht. Conferme o smentite ufficiali, però non sono arrivare. Chi è Ines Rau? Classe 1990, Rau è nata a Nancy e cresciuta a Parigi, è di origine franco-nordafricana.

Quando aveva sedici anni ha affrontato un intervento per il cambio del sesso, dopo essere stata ispirata dalla storia della vita della modella inglese trans Caroline “Tula” CosseyLa top model ha racconto la sua storia molti anni dopo, nel libro “Woman”: “Sento che la mia anima finalmente è libera, come se si fosse aperto il lucchetto che mi teneva rinchiusa per tanto tempo. Questa volta sono totalmente una donna”.

La carriera di Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, classe 1998, dal 2015 al 2017 ha giocato per il Monaco, con cui ha vinto il Campionato nel 2017. Dallo stesso anno gioca per il Paris Saint-Germain, con cui ha vinto la Coppa di Lega francese nel 2018 e nel 2020, la Coppa di Francia nel 2018, 2020 e 2021 e il Campionato nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2022. Dal 2017 gioca per la nazionale, con la quale ha vinto i Campionati mondiali di Russia 2018, e al termine della competizione è stato nominato Miglior giovane del campionato mondiale di calcio, e la UEFA Nations League 2021.

“Non posso giocare per delle persone che pensano che io sia una scimmia, pensavo di non giocare più con la nazionale. Non ho lasciato la nazionale perché è un messaggio per le giovani generazioni dire che siamo più forti di così. Mi sono preso del tempo per riflettere con tutte le persone che giocano con me e mi sono convinto a continuare. Penso che non sia un buon messaggio arrendersi quando le cose non vanno come ci si aspetta. Penso di essere un esempio per molte persone”, ha detto Mbappé a Sport Illustrated.

