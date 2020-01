Ines Trocchia: “in astinenza sessuale da 4 mesi”/ “Film por*o? Per ora nen rientra..”

Ines Trocchia, bellissima, con un fisico mozzafiato con cui fa impazzire i suoi 534mila followers su Instagram, svela alcuni dettagli della sua vita privata e dei suoi progetti lavorativi ai microfoni de I Lunatici, il programma notturno di Rai Radio2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Dopo la fine della sua ultima storia d’amore, nonostante abbia un grande numero di corteggiatori, Ines Trocchia non ha ancora trovato un nuovo fidanzato. La modella, infatti, racconta di essere ufficialmente single e di non avere più avuto rapporti intimi da quando ha detto addio al suo ultimo fidanzato. Ines, infatti, come moltre altre vip, svela di essere in astinenza sessuale. “Da quando sono sola non faccio sesso. Sono in astinenza da quattro mesi, potrei stare anche altri due anni senza fare l’amore. Aspetto l’uomo giusto, non mi interessa farlo tanto per“, ha raccontato ai conduttori de I Lunatici.

INES TROCCHIA: “I FILM A LUCI ROSSE NON RIENTRANO NEI MIEI PIANI”

Ines Trocchia, negli Stati Uniti per lavoro, ha molti progetti professionali da portare avanti. Tra questi, però, non ci sono film a luci rosse. A smentire la sua partecipazione ai film per adulti è la stessa Ines che, a I Lunatici, ha dichiarato: “Mi trovo in America per lavoro, ma non mi sto dando al mondo del porno. In tanti vedendo su Instagram che sono negli USA mi chiedono se ho intenzione di girare qualche film pornografico ma no, per ora è una cosa che non rientra nei miei pensieri“. Molto seguita sui social, la Trocchia confessa di ricevere non solo messaggi di affetto e di stima, ma anche molte richieste strane dagli ammiratori: “Sì, di recente un signore avrebbe voluto inviarmi un paio di mutandine di una ragazza che ha posato per playboy e poi io avrei dovuto firmarle e rimandargliele. Ovviamente non gli ho risposto”. Infine, svela che tra i suoi corteggiatori ci sono anche molti calciatori: “da quando sono single hanno ricominciato a scrivermi anche molti calciatori”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA