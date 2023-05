INEXORABLE/ Un thriller morboso a tinte noir

Un thriller morboso a tinte noir, che colpisce lo spettatore per la sua potenza ma anche per la sua sensualità. Presentato in anteprima al Festival di Toronto, Inexorable è un’altra tappa nel cinema di Fabrice Du Welz, regista belga già noto a livello internazionale per l’ottimo Adorazione. Ora il suo ultimo lungometraggio è disponibile in home video (DVD e Blu-ray) nella collana Midnight Factory.

Barry Seal – Una storia americana/ Film d’azione oggi 21 maggio su Italia 1

SINOSSI – Marcel Bellmer è uno scrittore che, dopo il successo del suo romanzo Inexorable, sta cercando la giusta ispirazione per partorire una nuova opera. L’occasione perfetta sembra essere il trasferimento nell’immensa villa di proprietà della moglie Jeanne. La quiete del posto, circondato da un immenso parco, sembrerebbe fornire all’uomo le condizioni ideali per tornare a scrivere, ma nella loro vita fa irruzione una ragazza misteriosa, Gloria: dopo averla conosciuta in modo apparentemente casuale, i coniugi Bellmer stringono sempre più amicizia con la giovane, che conquista anche la fiducia della bambina. Da parte sua, Gloria adotta una serie di stratagemmi per farsi assumere in qualità di domestica nella villa, come se avesse un piano: la ragazza è infatti legata in modo misterioso al passato di Marcel, e la sua presenza si fa sempre più morbosa e invasiva, fino a disvelare una verità inaspettata…

Alain Delon: trovato morto il figlio illegittimo/ "Era in stato di decomposizione"

Inexorable è un thriller su menzogne e desideri in cui Du Welz sonda l’oscurità dell’animo umano, rimodellando il suo cinema per analizzare i meccanismi della tragedia. A tratti ricorda i gialli degli anni Settanta, tra paure, angosce e desideri. Un’opera febbrile attraversata da domande scottanti su bugie e imposture e accende i riflettori sulle relazioni di dominio all’interno della vita di coppia e della società in generale. C’è un grandissimo lavoro nel tratteggiare i personaggi, anche se resta su livelli un po’ più convenzionali del solito. Non ha neppure la stessa potenza di Adorazione forse, ma esplora territori diversi e allo stesso modo stuzzicanti. Una menzione necessaria per la colonna sonora di Vincent Cahay che spazia tra musica minimalista, suoni ambientali e thrash metal.

Pari e Dispari/ Commedia italiana del 1978 oggi 20 maggio su Rete 4

EXTRA E BONUS FEATURES

Trailer

Booklet di approfondimento sul film

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA