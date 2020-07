Infantino sotto inchiesta/ Uefa, ipotesi abuso d’ufficio: indagini anche per Lauber

E’ solo di poche ore fa la notizia dell’inchiesta aperta nei confronti del presidente della Fifa Gianni Infantino, che dunque finisce nell’occhio del ciclone assieme al procuratore generale dimissionario Michael Lauber, su richiesta del procuratore federale straordinario svizzero Stefan Keller. Per i due, come si legge in breve comunicato diramato dalla giustizia svizzera e presto riportato anche dai principali quotidiani italiani, si parla di ipotesi di reato di abuso d’ufficio, violazione del segreto d’ufficio, favoreggiamento e istigazione a tali atti. Si tratta dunque di accuse gravissime e che minacciano di fare tremare i vertici della Federazione internazionale calcistica, che ancora sta risolvendo i suoi guai derivanti dal Fifa Gate, scoppiato solo pochi anni fa.

INFANTINO SOTTO INCHIESTA: NEL MIRINO GLI INCONTRI CON LAUBER

Come ha descritto in una nota ufficiale l’Autorità della vigilanza sul Ministero Pubblico della Confederazione, il superprocuratore Keller ha deciso di muoversi verso la richiesta di condurre un procedimento penale contro Lauber e il presidente della Fifa Gianni Infantino, in seguito all’esame di due delle molte denunce presentate. Nel mirino sono finiti gli incontri privati occorsi nella primavera del 2019, non protocollati, tra i due, in compagnia del procuratore dell’Alto Vallese Rinaldo Arnold (pure sotto inchiesta), che avrebbe fatto da tramite tra i due, mentre proprio Lauber era impegnato nel processo contro la Fifa. E’ infatti opinione della giustizia federale che il procuratore Lauber abbia commesso irregolarità durante il processo contro la Federazione internazionale, impedendo il regolare svolgimento del procedimento penale e affermando il falso: pure i suoi incontri pirati con Gianni Infantino dunque potrebbero essere materia di un procedimento penale, a carico dello stesso presidente della Fifa. Keller avrebbe concluso che nelle azioni dei tre sopra citati vi sarebbero indizi di un comportamento illegale, penalmente perseguibile. Al momento, come riferito, si va dall’ipotesi di reati di abuso d’autorità, come anche violazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento ma non si escludono ulteriori ipotesi di reato. Da qui la necessità di aprire un procedimento contro Gianni Infantino, Lauber e Arnold, per cui, comunque, come si legge nella note, resiste ancora la presunzione di innocenza.



