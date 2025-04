Infarto Nanni Moretti come sta? Ultimi aggiornamenti: “Condizioni stabili e umore sereno”

Nel pomeriggio di ieri l’attore e regista Nanni Moretti è stato colpito da un infarto ricoverato all’ospedale San Camillo in terapia intensiva. Le sue condizioni di salute sono apparse da subito stabili ma critiche ed è stato necessario aspettare delle ore prima di diramare un nuovo bollettino medico. Bollettino che è arrivato pochi minuti fa tramite Ansa. Nanni Moretti come sta dopo l’infarto?

Al momento pare che l’attore abbia già ripreso conoscenza. Fonte vicine all’ospedale San Camillo dove il regista è ricoverato dopo l’infarto assicurano che: “È in condizioni stabili e di umore sereno”. Nel frattempo oltre agli ultimi aggiornamenti stanno emergendo nuovi retroscena sull’infarto Nanni Moretti. Il regista de Il Caimano ha riconosciuto per tempo tutti i sintomi tipici dell’infarto, dolore al petto profondo, alle braccia ed alla spalle ed ha immediatamente chiamato i soccorsi e proprio questa rapidità è stata fondamentale nell’evitare un esito peggiore e funesto.

Nanni Moretti come sta dopo l’infarto: già colpito ad ottobre da un altro infarto

L’infarto Nanni Moretti arriva a pochi mesi dal precedente. Nei primi giorni di ottobre 2024, infatti, era già stato colpito da un infarto e ricoverato presso l’Ospedale San Camillo di Roma. In quell’occasione si era ripreso repentinamente e poche settimane dopo era riapparso al cinema Nuovo Sacher, per presenziare alla proiezione di un film. Il regista 71enne ha anche altri problemi di salute è stato colpito per ben due volte da un tumore, un linfoma di Hodgkin, nel 1993 e nel 2017, adesso ha avuto un infarto ma dall’ultimo bollettino medico si evince che la situazione è sotto controllo.