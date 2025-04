Infarto Nanni Moretti, come sta ora l’attore

Grande paura per Nanni Moretti, l’attore ha infatti avuto un infarto nelle scorse ore e si trova ora ricoverato all’ospedale San Camillo in terapia intensiva. Le condizioni dell’attore sono stabili e nelle prossime ore, molto probabilmente domani, verrà diramato un bollettino medico che chiarirà le sue condizioni mediche dopo l’accaduto.

Non si tratta della prima volta per l’attore, che già nel 2024 era stato ricoverato per lo stesso motivo e aveva però rassicurato i suoi fan attraverso un video messaggio, adesso c’è invece apprensione intorno alle condizioni dell’artista che avrebbe accusato il malore nel pomeriggio. Nelle prossime ore arriveranno delle notizie importanti dopo l’infarto che ha colpito l’attore. Tanti messaggi di forza nei confronti dell’attore, con i suoi tanti fan intervenuti sui social con contenuti di speranza dopo aver letto la notizia.

Nanni Moretti e la vita privata: l’attore ha una compagna?

L’attore e regista, che abbiamo visto protagonista qualche mese fa con il film Il sol dell’avvenire, è spesso finito al centro del gossip nel corso della sua carriera, andata di pari passo con l’interesse del pubblico anche per le questioni di vita privata.

Per quanto riguarda la vita privata del regista oggi 71enne in molti si chiedono chi è la compagna di Nanni Moretti? Ad oggi pare che Nanni Moretti sia single, in passato però è stato accostato a molte sue colleghe ma le presunte relazioni non sono mai state confermate o smentiti. Negli scorsi si è vociferato un possibile flirt tra Nanni Moretti e Laura Morante ma nessuno dei due lo ha mai confermato in una direzione o nell’altra.

