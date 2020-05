Infermiera in bikini sotto tuta anti-Coronavirus/ Foto, 20enne fa impazzire pazienti

Pubblicità

Un’infermiera russa ha fatto parlare di sé, ma non per l’impegno nei reparti Covid-19. La ragazza di 20 anni si è presentata in bikini sotto la tuta anti-Coronavirus. La ragazza ha specificato di sentire caldo: “Non credevo che la tuta fosse così trasparente”. Dall’ospedale di Tula la foto ha fatto il giro del mondo, diventando in poco tempo virale. La 20enne ha fatto impazzire il reparto, ricevendo poi la sanzione per “non conformità ai requisiti dell’abbigliamento sanitario”. Come riportato da TgCom24 ha parlato anche il dipartimento regionale della sanità: “È stata applicata una sanzione disciplinare all’infermiera che ha violato i requisiti dell’uniforme”. La curiosità di questa notizia però ha portato anche qualche sorriso in un momento veramente tragico in tutto il mondo.

Infermiera in bikini sotto tuta anti-Coronavirus: un fattore da non sottovalutare

La storia dell’infermiera in bikini sotto la tuta anti-Coronavirus ha portato alla luce un fattore da non sottovalutare. L‘arrivo della calda stagione metterà infatti a dura prova l’utilizzo di diversi dispositivi di prevenzione come tute, per gli operatori sanitari, e mascherina, per tutte le persone comuni. Dietro a questi due racconti però ce ne sono molti altri ancora, come quello delle estetiste costrette a lavorare in una condizione simile a quella dei medici. Ovviamente si tratta di una situazione del tutto obbligatoria in un momento come questo, ma rimane evidente che con l’arrivo dell’estate si dovranno trovare anche soluzioni alternative.



