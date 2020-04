Infermiera incinta muore per coronavirus/ Medici salvano la bimba “Una luce nel buio”

Pubblicità

La vita ai tempi del coronavirus è fatta di storie drammatiche e nel contempo incredibili. E’ il caso ad esempio della vicenda portata alla luce da Channel 4 News, che ha come protagonista una giovane infermiera incinta, risultata positiva al coronavirus: la giovane madre non ce l’ha fatta, morendo a causa dell’infezione da covid-19, ma la sua bimba è invece nata, ed ora è tra di noi. Mary Agyeiwaa Agyapong, così si chiamava la 28enne infermiera dell’Nhs, il sistema sanitario inglese, è stata sottoposta ad un parto cesareo per far nascere la sua bambina, e i medici sono riusciti nell’impresa di salvare la piccola, anche se purtroppo la madre è morta. Non è ancora ben chiaro se anche la bimba sia positiva o meno al coronavirus, fatto sta che la stessa è viva e vegeta, ed è in buone condizioni. “Un’infermiera favolosa e un ottimo esempio di ciò che rappresentiamo”, la ricordano così i colleghi del Luton and Dunstable Hospital. Mary, dopo aver preso il coronavirus, sembrava stesse migliorando, ma all’improvviso le sue condizioni fisiche sono peggiorate, e di conseguenza i medici hanno optato per un taglio cesareo d’emergenza.

INFERMIERA INCINTA MUORE PER CORONAVIRUS: LA NOTA DI CORDOGLIO DELL’OSPEDALE

Domenica Mary è spirata, e a qual punto la nascita della bimba che portava in grembo sembrava un “faro di luce – racconta i dottori – in un momento molto buio”. Successivamente l’ospedale in cui la 28enne infermiera lavorava ha diramato una nota in cui si legge: “È con grande tristezza che possiamo confermare la morte di una delle nostre infermiere, Mary Agyeiwaa Agyapong, che è deceduta domenica (12 aprile). Mary ha lavorato qui per cinque anni ed è stata un membro molto apprezzato del nostro team, un’infermiera fantastica e un ottimo esempio di ciò che rappresentiamo qui. È risultata positiva al Covid-19 dopo essere stata sottoposta al test il 5 aprilel ed è stata ricoverata in ospedale il 7 aprile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze – conclude lo staff sanitario – sono per la famiglia e gli amici di Mary in questo momento triste. Chiediamo che la loro privacy sia rispettata in questo momento”. Subito dopo il decesso è stato aperto un fondo donazioni tramite GoFundMe, che ha raccolto fino ad ora 10.000 sterline.



