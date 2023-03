Inferno detenuti: 40mila in maxi carcere Salvador/ “Arresti massicci giornalieri”

El Salvador, proteste sul maxi carcere

Caos a El Salvador, con il mega-penitenziario di Tecoluca che secondo i difensori dei diritti umani sarebbe assimilabile ad un campo di concentramento, sia per l’alto numero di persone che vi saranno rinchiuse, sia perché saranno private di qualsiasi diritto. Come riportano i media sudamericani, si tratta del carcere più grande dell’America Latina e tra i più grandi al mondo. Le proteste arrivano dopo l’annuncio del presidente Nayib Bukele sull’arrivo di duemila detenuti nella prigione e dopo la diffusione delle immagini del trasferimento, diventate virali sul web.

Alla prigione di El Salvador sono destinati 40mila degli oltre 64mila detenuti arrestati nell’ambito dello stato d’emergenza, in vigore dal marzo 2022, che il Governo ha adottato per la lotta contro le bande criminali. Il maxi-carcere, denominato Centro di relegazione del terrorismo (Cecot), come spiega l’Ansa avrà un dispositivo di sicurezza con 19 torri di guardia e recinzioni elettrificate a 15.000 volt. Sarà sorvegliato da 600 unità dell’esercito e 250 della polizia nazionale.

40mila membri delle gang nel carcere di maxi sicurezza

La presidenza di El Salvador ha diffuso le immagini per far conoscere il proprio impegno per la legalità, con una guerra aperta nei confronti delle gang. Il video diffuso mostra il carcere di massima sicurezza a Teoluca nel quale i detenuti sono stipati come bestiame, a testa bassa e seminudi. Per le organizzazioni umanitarie la situazione è simile a quella di un lager: il carcere conterrà infatti 40mila detenuti al termine della guerra contro le gang.

A El Salvador, la nuova struttura carceraria è a Tecoluca, a 74 km a sudest della capitale. La prigione Chiama centro di relegazione del terrorismo: qui saranno rinchiusi i membri delle gang che il Paese vuole combattere perché minerebbero la sicurezza della Nazione. Nel marzo dello scorso anno, 87 persone vennero uccise in 3 giorni in scontri tra bande. Da quel momento il Governo si è adoperato con 64mila arresti, 40mila dei quali dovrebbero finire proprio nel maxi-carcere.

El Salvador, trasferiti duemila detenuti in una mega prigione per 40mila persone













