INFINITe/ L’imperdibile action fantascientifico con Mark Wahlberg

Forse un’occasione sprecata, ma che comunque merita un’occasione. Parliamo di Infinite, film diretto da Antoine Fuqua e con protagonisti Mark Wahlberg e Chiwetel Ejiofor. Un’opera fantascientifica che si muove tra Matrix e The Old Guard, con una bellissima fotografia ma anche con una sceneggiatura che scricchiola. Il lungometraggio è ora disponibile in home video in Blu-ray 4K UHD + Blu-ray con Plaion Pictures.

MADRES PARALELAS/ L'ennesimo capolavoro di Pedro Almodovar

SINOSSI – Abilità che non ha mai imparato e ricordi di luoghi che non ha mai visitato minano la quotidianità di Evan McCauley. Sull’orlo di un crollo nervoso che tenta di curare da solo, in suo aiuto arriva un gruppo segreto di persone che si autodefiniscono ‘Infiniti’ per rivelargli che i suoi ricordi sono reali, ma appartengono a varie vite passate. Gli Infiniti portano Evan nel loro mondo straordinario, dove ad alcuni eletti viene concesso il dono di rinascere con i ricordi e le conoscenze accumulate nei secoli. Con segreti cruciali sepolti nel suo passato, Evan deve collaborare con gli Infiniti per sbloccare le risposte nei suoi ricordi in una corsa contro il tempo per salvare l’umanità da un loro simile che vuole distruggerla.

OCCHI BLU/ L'esordio straordinario di Michela Cescon

Trasposizione del libro The Reincarnationist Papers, scritto nel 2009 da D. Eric Maikranz, Infinite si divide tra pregi e difetti. Nella prima categoria rientra sicuramente la messa in scena di Fuqua, noto al grande pubblico per pellicole come I magnifici 7, The Equalizer – Il vendicatore e The Guilty. Non possiamo non citare anche le buone interpretazioni di Mark Wahlberg e di Chiwetel Ejiofor. Qualcosa però non va a livello di scrittura, anche in maniera piuttosto evidente. Infinite è un film senza grosse pretese, che comunque garantisce spettacolo a livello visivo grazie anche all’ottima scelta delle location. Ricordiamo che le riprese si sono svolte tra Londra, Galles, Scozia, Thailandia, Nepal, New York, Città del Messico e sulle Alpi.

PETITE MAMAN/ La conferma del grande talento di Céline Sciamma

Infinite è disponibile in home video in Blu-ray 4K UHD + Blu-ray con Plaion Pictures

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA