Inflazione 2023/ Corrado Passera, “aumentare i tassi è sbagliato e dannoso”

L’inflazione nel 2023 ha raggiunto dei numeri preoccupanti. Per poter contrastare il problema, occorre valutare minuziosamente le mosse con cui agire. E Corrado Passera, Ex Ministro delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica italiana, sembrerebbe averlo fatto nel migliore dei modi.

Passera, attualmente amministrato delegato di Illimity Bank, ha spiegato al Sole 24 Ore, a Radiocor Plus, come affronterebbe l’inflazione. Lo farebbe in modo delicato, senza insistere eccessivamente sull’aumento dei tassi di interesse, che causano e hanno causato, inevitabili conseguenze.

Inflazione 2023: il discorso di Corrado Passera

Corrado Passera, ha fatto sapere al Sole 24 Ore, come affronterebbe il problema, senza intervenire in modo troppo aggressivo sulla politica monetaria.

Il discorso è avvenuto presso la sede universitaria di Roma, Luiss Guido Carli, in occasione della celebrazione in memoria dell’economista francese Jean–Paul Fitoussi, scomparso prematuramente lo scorso anno. Ecco le parole dell’economista italiano Corrado Passera:

“Attenzione a non esagerare con la politica monetaria. Bisogna ovviamente affrontare il maniera drastica l’inflazione, e tra le politiche possibili c’è la politica monetaria, che è stata utilizzata secondo me, appieno. Ma attenzione a non esagerare con la politica monetaria, per i danni collaterali che si verificano soprattutto per le persone, le famiglie che vivono di reddito fisso. Occorre intervenire con politiche fiscali molto mirate per alleggerire il peso degli aumenti inflazionistici ed evitare che si crei il circolo vizioso che va dai costi, passa per i salari, ritorna sui costi. Bisogna evitare quella parte di inflazione definita da profitti, quando c’è un eccesso di aumento dei prezzi legato all’aumento dei costi. La politica monetaria quello che doveva fare l’ha fatto, bisognava tornare a tassi positivi, secondo me, secondo molti, sarebbe sbagliato insistere oltre e aumentare i tassi per curare l’inflazione“.

Una lezione di economia che spazierebbe al di là dell’inflazione del 2023, che ha coinvolto non solo l’Italia, ma tutta l’Europa.











