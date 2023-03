Inflazione 2023/ Le conseguenze sul potere d’acquisto: quanto costa oggi un mutuo?

L’inflazione nel 2023 continua a registrare numeri da paura. Questo periodo storico sarà ricordato come uno dei peggiori. I costi globali sono in aumento, così come i tassi di interesse della BCE. Pochi mesi fa si attestavano al 3,7%, mentre negli ultimi tempi si aggirano al 4,2%.

Un cambiamento così repentino e soprattutto “pesante”, comporterà non poche conseguenze nei mercati. Ad esempio, se si desidera accendere un mutuo, occorrerà fare una valutazione su un mutuo a tasso variabile o fisso. Mentre per altri prestiti, saranno da analizzare minuziosamente i tassi di interesse.

Inflazione 2023 e mutui: le conseguenze di mercato

L’inflazione del 2023 ha comportato un preoccupante calo del potere d’acquisto. Nello specifico, in questo periodo storico si registra una riduzione del 26%. Rispetto a molti anni fa, diverse famiglie italiane avrebbero difficoltà ad accendere un mutuo da 200 mila euro, che ai tassi attuali, potrebbero volerci poco più di 560 euro mensili.

Gli esperti suppongono che appena si alzeranno anche i tassi di interesse della BCE, la situazione (potere d’acquisto incluso), diverrà sempre più complessa. Facile.it ad esempio, sostiene che su un mutuo di quasi 130 mila euro, all’innalzarsi dei tassi di interesse, potrebbero volerci quasi 200€ in più sulla rata mensile del mutuo.

Possiamo fare un esempio pratico paragonando i tassi di interesse di gennaio 2022 e quelli di gennaio 2023. Se lo scorso avessimo acquistato casa, con un mutuo di 126 mila euro avremmo pagato circa 456€ mensili. Con lo stesso importo oggigiorno, la rata ammonterebbe a 619€ mensili.

Maggiore è il tasso di inflazione, più scarso sarà il potere d’acquisto. Gli italiani sono sempre più costretti al risparmio, sacrificando sfizi che un tempo potevano permettersi. Ci auguriamo che nei prossimi tempi, la situazione possa migliorare, dato che un trend così negativo e critico, non si registrava da troppo tempo.

L’inflazione nel 2023, è senza ombra di dubbio uno dei periodi storici più critici per l’Italia e per l’intera Europa.











