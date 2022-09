Inflazione: consigli per tagliare spese/ Bonus, carrello low cost e ricorso all’usato

L’inflazione sta toccando cifre record – le più alte dal 1985 – e gli italiani sono in cerca di consigli preziosi per tagliare le spese. A stilare un vademecum a 360° in tal senso è stato Il Sole 24 Ore: dagli alimentari ai trasporti, dalle bollette all’abbigliamento, con un occhio sempre attento nei confronti di quelli che sono gli aiuti forniti dal Governo per contrastare la crisi.

A preoccupare la popolazione, innanzitutto, è il caro vita. L’Italia, secondo le stime di Fitch, sarà uno dei Paesi più colpiti dalla crisi energetica. Il Governo per fortuna ha già previsto dei sussidi. A tendere la mano in questo senso è il pacchetto dl Aiuti. Il bis ha confermato il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022 e l’anticipo a ottobre della rivalutazione delle pensioni, mentre il ter prevede un contributo sociale di 150 euro per i soggetti con un reddito personale non superiore a 20 mila euro lordi annui. Le famiglie potranno chiedere alle banche un prestito assistito da garanzia Sace o del fondo per le Pmi per finanziare le spese delle bollette di ottobre, novembre e dicembre.

INFLAZIONE: CONSIGLI PER TAGLIARE SPESE, ALIMENTARE E ABBIGLIAMENTO LOW COST

Al di là di bonus e sussidi, i consigli per tagliare le spese e rallentare l’impatto dell’inflazione riguardano anche le abitudini quotidiane. A partire dal carrello della spesa. Le stime di Altroconsumo, riportare da Il Sole 24 Ore, rivelano infatti che con alcuni accorgimenti si possono risparmiare fino a 3.350 euro all’anno. Il trucco è semplice: acquistare i prodotti più economici e di marchi commerciali, dando un’occhio alle offerte.

Per quel che riguarda l’abbigliamento e gli acquisti tecnologici, invece, in molti aspetteranno il Black Friday per approfittare dei prezzi ridotti. Altri canali per risparmiare qualcosa, però, non mancano: i negozi outlet oppure quelli dell’usato, ad esempio. Il 52% degli italiani ha ammesso di avere comprato nell’ultimo anno oggetti di seconda mano, che oltre a costare meno contribuiscono anche alla causa ambientale. A proposito di quest’ultimo fattore, un elemento eco-green e al contempo conveniente è quello relativo alla mobilità. Car sharing condiviso, treni economici e bonus mobilità permettono infatti di scansare il carburante.

INFLAZIONE: CONSIGLI PER TAGLIARE SPESE, BOLLETTE ED EXTRA

I consigli per ottemperare all’inflazione, insomma, sono tanti. Una analisi dello stile di vita è indispensabile per capire come è possibile tagliare le spese. Anche in modi inaspettati come rivela Il Sole 24 Ore. La doccia, ad esempio: sapevi che riducendo il tempo da 7 a 5 minuti e abbassando la temperatura dell’acqua si possono risparmiare fino a 250 euro? Se abolisci la bolletta cartacea a favore di quella via email, inoltre, puoi ottenere un piccolo sconto, così come in caso di domiciliazione su conto bancario.

Se invece stai pensando di tagliare delle spese che forse ritieni superflue come Internet e PayTv, invece, può essere utile prima riflettere su come risparmiare su questi due servizi. Gli abbonamenti abbinati, infatti, spesso sono più convenienti di quelli singoli. Il risparmio annuo, secondo le stime, arriva a 144 euro annui. Per il mobile, inoltre, è bene sempre tenere d’occhio le offerte con cambio di operatore, soprattutto per gli Under 30. Lo stesso vale per le cosiddette spese extra come attività ludiche, sportive e viaggi. Per le famiglie possono andare in soccorso la Carta giovani nazionali e le detrazioni fiscali.

