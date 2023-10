Inflazione e rincari, italiani pessimisti: il sondaggio Noto/ “Allarme prezzi su trasporti, alimentari, casa”

Secondo un’indagine dei sondaggi Noto condotta tra il 4 e il 6 ottobre 2023, come riporta il Sole 24 ore, gli italiani avvertirebbero i rincari e l’inflazione il doppio rispetto agli indici Istat reali. E questa sensazione sarebbe maggiormente rilevata con riferimento a determinati settori come casa, alimentari e trasporti.

L’indagine avrebbe rilevato come la percezione dell’inflazione da parte dei cittadini sarebbe pari all’11,2%, rispetto a un indice di aumento dei prezzi rilevato dall’Istat a settembre che si è fermato solo al 5,3 per cento. Sul fronte casa, in particolare, pesano sulle tasche degli italiani soprattutto le bollette di elettricità gas e acqua, mentre sul fronte alimentare grava il carrello della spesa. La percezione maggiorata rispetto alla realtà ha causato cambi negli stili di vita, sia in termini acquisti, sempre più improntati a tagli e risparmi, sia in termini di riduzione del consumo delle utenze. A nulla sono valse nemmeno le promesse del Governo, volte ad andare incontro a famiglie e lavoratori. In linea generale continua infatti a prevalere un’elevata dose di pessimismo.

I SOSTEGNI CONTRO INFLAZIONE E RINCARI GIÀ MESSI IN ATTO

Non sembrano rassicurare nemmeno le misure messe in atto finora. Tra queste pensiamo alla Carta Dedicato a te, finanziata dalla legge di Bilancio 2023 per aiutare le famiglie con Isee fino a 15mila euro per far fronte al caro vita . I fondi stanziati ammontano a 500 milioni di euro, e permettono a chi ha ricevuto la carta in questione, di godere di un ‘buono’ da 382,50 euro da spendere in beni alimentari di prima necessità. Su quasi 1,2 milioni di carte distribuite, come riporta il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 4.400 non sono state attivate; i fondi rimanenti saranno ridistribuiti a beneficio di chi ad oggi non è entrato in graduatoria e di chi ha già la carta attiva. 100 milioni sono poi stati aggiunti per fronteggiare i rincari connessi al caro carburante, prevedendo un ulteriore importo di 80 aeuro sulla stessa carta dedicata a te.

Confermati sono poi anche il bonus energia, che permette alle famiglie con Isee entro i 15 mila euro di beneficiare di uno sconto in bolletta. E poi la social card, istituita nel 2008, dedicata agli over 65 e ai genitori di bambini sotto i tre anni, che prevede un contributo di 80 euro ogni due mesi per effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie, parafarmacie e uffici postali. I beneficiari, al 3 settembre, erano 75.204, di cui 50.156 famiglie con bambini e 25.048 over 65. Per finire, venendo agli interventi più recenti, abbiamo il “carrello tricolore”. I negozi che vi hanno aderito garantiranno un trimestre anti-inflazione su un paniere di beni di prima necessità.











