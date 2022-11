Inflazione globale/ Il picco è arrivato? Ecco la risposta degli esperti

L’inflazione globale ha raggiunto i livelli estremi e soprattutto storici. Ad ottobre il record registrato ammontava al 12,1%, una percentuale molto alta che ha messo in difficoltà tantissime famiglie ed imprese italiane, che hanno dovuto far i conti con tutti i rincari.

Ma in Eurozona il picco dell’inflazione non sembra esser stato – o perlomeno ancora – giunto. Nei prossimi mesi stando alle previsioni ottimistiche di alcuni esperti, i prezzi di produzione di beni e servizi potrebbero giungere il calo che tutti attendiamo con estrema ansia.

Inflazione globale: cosa ci aspetta nei prossimi mesi?

L’economista Mark Zandi, a capo del settore della società Moody’s Analytics su FT, ha parlato chiaro sull’inflazione globale di questi tempi.

“L’inflazione è probabilmente al suo apice. L’allentamento delle pressioni sui prezzi e sulle strozzature delle supply chains prefigurano l’imminente moderazione dei prezzi al consumo”.

Guardando quel che sta succedendo in alcuni paesi europei, possiamo comprendere che il parere di alcuni ottimisti sembrerebbe esser veritiero: in Germania ad esempio, i costi di fabbrica si sono ridotti del 4,2%, paragonando il mese di ottobre rispetto allo scorso mese.

In breve, è il calo mensile più grande dal 1948. Sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti d’America, l’inflazione globale e annuale dei costi di produzione sta rallentando dal mese d’estate.

Oltre ai maggiori Paesi del G20, anche in Italia il trend è lo stesso: i prezzi di produzione sono in discesa. Il 29 novembre per esempio, il nostro Bel Paese ha registrato un IPP mensile pari al –3,3% e uno annuale del +28%, sul +41,7% di settembre.

Il picco più evidente lo abbiamo appurato grazie alla ricerca di Capital Economics, che ha dimostrato i costi al consumo in forte ascesa nei Paesi quali Cile, Brasile e Thailandia.

A confermare il trend in discesa dell’inflazione globale è l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), i cui prezzi alimentari sono appunto, in discesa.











