Inflazione in Italia/ Quali sono le previsioni di Lagarde (BCE) per il 2022

Inflazione in Italia, un forte picco economico è dietro l’angolo…

In Italia si discute sul problema dell’inflazione e sull’andamento economico della BCE (Banca Centrale Europea). La guerra tra Russa e Ucraina potrebbe causare un problema come accaduto ai tempi del lockdown, ovvero un forte picco economico.

In particolar modo, la difficoltà attuale sarebbe quella di reperire materie prime e prodotti che prima della guerra, venivano distribuiti con più semplicità. Oggi i conflitti politici tra le nazioni stanno creando dei problemi economici in quasi tutto il mondo. Ma cosa accadrà nel lungo termine? E quali sono le previsioni riguardo all’inflazione in Italia?

Inflazione in Italia: il problema delle materie prime

Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europa, è intervenuta sulla situazione attuale, cercando di tranquillizzare le nazioni europee sostenendo che nonostante questi momenti di forte incertezza si potrebbe tirare un sospiro di sollievo.

Ecco le parole della Presidente BCE riguardo l’andamento economico non solo per i privati, ma anche per le aziende:

“L’assenza di materie prime e scompensi economici, causerà probabilmente un impatto sulle imprese e molto probabilmente vedremo lo sviluppo di risparmi precauzionali, come durante i periodi di lockdown“.

Sarà necessario valutare le intenzioni della Russia, dal momento in cui Putin fino al momento attuale non vuole saperne di accordarsi con alcuni negoziati.

Inflazione in Italia: si aggiunge anche la stagflazione

Riguardo l’andamento economico la BCE ha fatto un appunto importante sulla inflazione e stagflazione. Attualmente sembrerebbero due argomenti che nonostante tutto, se le nazioni europee si concentrassero sui punti chiave (droni, microprocessori e robotica) e con una buona strategia, potrebbero non preoccupare.

Il prossimo lavoro sarà quello di accelerare la cosiddetta “green transition“, affinché a Mosca venga ridotta la dipendenza del gas e del petrolio.

Ma cos’è l’inflazione e la stagflazione? Di seguito vedremo la definizione di questi due termini decisamente importanti.

Che cos’è l’inflazione

In economia aziendale, l’inflazione è decisamente importante per determinare il costo di beni e servizi in un certo periodo storico dove è presente un aumento.

In questi periodi storici la conseguenza più grande è legata alla riduzione del potere d’acquisto. Il valore di una moneta in un momento in cui i prezzi sono elevati, cambia radicalmente.

Si tratta di una rincaro che viene determinato da circostanze e fattori esterni: economici, politici e tutto ciò che potrebbe influenzare il mercato.

Che cos’è la stagflazione

Si definisce stagflazione quel momento economico in cui si verificano due eventi contemporaneamente: una decrescita economica e aumento dei prezzi. Il termine è stato coniato dall’Ex Segretario di Stato alla salute del Regno Unito, Iain Macleod.

Il primo periodo che caratterizzò la stagflazione risale alla crisi petrolifera degli anni Sessanta, quando si verificò contemporaneamente un’alta inflazione e bassa inflazione.

Rispetto agli anni Sessanta chiaramente, oggi i momenti di stagflazione sono nettamente più semplici da risolvere.











