Inflazione prodotti/ Rincari alle stelle: ecco cosa ci è costato di più all’anno

L’inflazione sui prodotti alimentari e non, ha generato non poche preoccupazioni economiche degli italiani, con un innalzamento spaventoso rispetto ai prezzi a cui ci eravamo abituati ancor prima della guerra tra Russia ed Ucraina. Una situazione storica che mette a repentaglio la stabilità degli europei.

A stilare la classifica dei prodotti che hanno subito maggior rincaro è l’Unione Nazionale dei Consumatori. Nel mese di novembre 2022 il dato registrato di inflazione aveva toccato l’11,8%, per poi aumentare a livello annuale, del +0,3%. Ma quali sono i prodotti che ci son costati di più?

Inflazione alle stelle su molti prodotti: la classifica dei più cari

L’inflazione dei prodotti (come abbiamo detto, non solo alimentari), è stata impressionante. La percentuale del carovita in Europa è da paura, senza sottovalutare quella italiana, che ne ha risentito parecchio anche a causa di problemi come il precariato e i salari più bassi.

Rispetto al 2021, le famiglie italiane hanno visto una spesa maggiorata di ben 513€ in più ma su base annua. Dando un’occhiata ai prodotti più cari troviamo:

Cereali e pane (includono riso, pane, farina e pasta). +100€ Rispetto al 2021.

Vegetali: 92€ in più per ciascuna famiglia.

Carni: +87€, una stangata della categoria, soprattutto per il pollame che aggrava di 31€, ben +13,4% rispetto a quanto si spendeva prima.

Uova, formaggi e latte: spesa maggiorata di 69€, +9,5%.

Prodotti ittici e pesci: rincaro di 40€ e tasso maggiorata del 7,7%.

Frutta: costo rincarato di "appena" 36€, che registra un aumento del +7,1%.

Grassi e oli: rincaro annuo di 31€ circa.

Bevande analcoliche, acque minerali e succhi di frutta: costo in più (sempre annuo), di circa 23€.

E poi non possiamo omettere altre voci preoccupati come il rincaro energetico, che registra persino +110,4%. I voli internazionali che costano l’85% in più rispetto all’anno scorso. E a concludere “in bellezza”, il gas in città con il +73,7%, il gasolio utilizzato per il riscaldamento (+38,4%), con Metano e GPL a seguire, che registrano il +33,3% e il gasolio destinato ai mezzi di trasporto (+22%).

