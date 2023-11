Inflazione rallenta/ Ma per un ricercatore della Bocconi, “il peggio deve arrivare” (2 novembre 2023)

Anche se l’inflazione rallenta non significa che l’Italia, così come il mondo intero, è fuori pericolo. Sono le parole dettate dall’esperto e professore d’Economia alla Bocconi, Tommaso Monacelli, che spiega come si tratti puramente di una “illusione statistica“, che oltre ad essere errata è anche prematura.

Secondo il ricercatore Monacelli, dovremmo preoccuparci più che altro, del fenomeno della stagflazione, che sembrerebbe mettere in difficoltà moltissime famiglie italiane che sono quasi sotto il livello di povertà. L’andamento – seppur un apparente rallentamento dell’inflazione – è critico.

L’inflazione rallenta ma non ci sono segni positivi

L’inflazione rallenta (almeno in teoria), ma le parole del ricercatore Monacelli ci fanno subito immaginare che il prospetto futuristico (almeno nel breve e medio termine), è peggio di quel che si possa pensare:

«Pensare di aver raggiunto il target fissato dalla Bce sarebbe prematuro e non realistico. L’inflazione in questa fase è in calo ma il dato di ottobre è un’illusione statistica, sarebbe troppo bello per essere vero. Il confronto avviene, infatti, rispetto al mese di ottobre dello scorso anno, un periodo in cui il tasso di inflazione ha registrato un fortissimo aumento, soprattutto per l’impennata dei costi dei beni energetici».

Il fatto che ad esempio, i prezzi energetici risultino “in calo”, non è un dato positivo, visto che sono paragonati ai parametri dello scorso anno, quando il rialzo era oltre il 70% rispetto alla media. E poi ci sono gli aumenti legati alla guerra in Medio Oriente, che sembrerebbero prospettare un futuro drastico.

Shock petrolifero

Anche se l’inflazione rallenta, il target ideale del 2% è ancora parecchio distante. Per il ricercatore Monacelli, va effettuata un’altra considerazione altrettanto indispensabile per decretare il nostro destino:

«Probabilmente ci sarà un nuovo rialzo dell’inflazione perché non ci saranno quei fattori che distorcono il dato di ottobre. Inoltre con l’aggravarsi del conflitto in Medio Oriente, il prezzo del petrolio sta tornando a correre. Se dovessimo andare incontro a uno shock petrolifero, l’inflazione potrebbe tornare a correre e tenuto conto del dato negativo del Pil dell’Eurozona (nel terzo trimestre è calato dello 0,1%, ndr) per i prossimi sei mesi potremmo andare incontro a scenario di stagflazione».

