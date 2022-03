Inflazione sale al 6,7% a marzo, cosa succede/ Aumento prezzi ed economia più debole

L’inflazione sale e gli italiani si chiedono cosa succede nel breve e lungo periodo e cosa succederebbe qualora la situazione non si assestasse. L’aumento spropositato di beni e servizi causerà una indebolimento economico non indifferente, calo sul potere d’acquisto che l’Italia non può permettersi.

L’ultimo comunicato stampa dell’unione nazionale dei consumatori stilato al 31-03-22 mostra un dato preoccupante verificatosi nel mese di marzo dello stesso anno: l’ISTAT ha segnato una inflazione al +6,7%, risparmiando di fatto l’aumento dei prezzi del carburante.

Inflazione sale, cosa succede nel lungo periodo? Il brusco aumento dei prezzi

L’Italia teme l’aumento di inflazione, che purtroppo sembra non volersi assestare, anzi, rispetto ai dati dell’ultimo comunicato stampa, il carovita avrebbe dovuto constatare un valore ben più elevato di quello trascritto, complice del fatto che non è stato tenuto in considerazione l’aumento della benzina.

Per salvare le conseguenze del carovita l’Italia dovrebbe quanto meno attenuare i costi del carburante prolungando l’abolizione delle accise. La guerra in Ucraina non sta aiutando affatto l’economia europea, che si ritrova a dover sostenere spese militari e affrontare l’assenza di materie prime e scarsa elettricità.

La riduzione delle accise però non sarebbe una mossa sufficientemente idonea per contrastare l’inflazione, visto che recentemente anche le bollette gas e luce hanno visto lievitare il prezzo in maniera spropositata.

Al momento sarebbe indispensabile intervenire sui costi aumentati nella vita di tutti i giorni, dato che tra le peggiori conseguenze vi è senza dubbio il carovita. Per privati ed imprese sostenere le nuove spese sul territorio italiano rende la vita ancor più difficoltosa, il Governo Draghi dunque, dovrà correre ai ripari per evitare una catastrofe economica.

Inflazione sale, cosa succede se sale ancora di più

Il Comunicato Stampa da parte dell’Unione Nazionale dei Consumatori sugli ultimi dati Istat parla chiaro: i costi per una coppia e per le famiglie italiane potrebbero rivelarsi una guerra economica difficile se non impossibile da sostenere.

L’inflazione è arrivata a 6,7%, questo vuol dire che una coppia che ha a carico due figli vedrà un aumento annuo pari a 2369€, suddiviso in questo modo:

1052€ per sostenere i costi della abitazione, tra cui acqua ed elettricità.

654€ per le spese dei Trasporti;

434€ per comprare prodotti alimentari e bevande.

Per una coppia con un figlio a carico la spesa annua sarà aumentata a 2217€, suddivisa in tali costi:

1055€ per sostenere i costi della abitazione, tra cui acqua ed elettricità.

569€ per le spese dei Trasporti;

391€ per comprare prodotti alimentari e bevande.

Il record verrebbe registrato dalle coppie aventi 3 o più figli, dato che annualmente potrebbero esborsare 2648€, di cui quasi 500€ soltanto per il mangiare.

Si tratta chiaramente di calcoli su una stima generale, ma considerando il tasso di inflazione in aumento non ci si potrebbe aspettare di meglio.











