Inflazione Svezia non cala “Colpa di Beyonce”/ Esperti: “I concerti hanno rialzato i prezzi”

Ancora polemiche per i concerti di Beyonce. Dopo i senzatetto sfrattati dall’hotel di Londra per fare posto ai fan della star americana, e dopo l’utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale che limiterebbero la libertà le ultime liete poco nuove giungono dalla Svezia. Secondo gli economisti di Danske Bank, l’inflazione svedese non tende ad arrestarsi, anzi, sarebbe ben più alta delle attese, e la colpa sarebbe appunto dell’artista moglie di Jay-Z.

La star ha aperto il suo tour mondiale Renaissance in quel di Stoccolma, e ciò avrebbe fatto schizzare alle stelle i prezzi di hotel, alberghi e ristoranti, presi d’assalto in massa dai fan per appunto assistere all’esibizione della stella americana. La cantante di Halo, stando ad alcune stime, sarebbe quindi la responsabile di un aumento dei prezzi pari a 0,2 punti percentuali, un rialzo senza dubbio non lieve per i consumatori. La corsa al rialzo dei prezzi, come riferito dai colleghi di TgCom24.it, dovrebbe comunque rallentare per questo mese, passato l’effetto Beyonce, ma a fine mese ci sarà il concerto di Bruce Springsteen a Goteborg e gli economisti temono un impatto negativo simile.

INFLAZIONE SVEZIA COLPA DI BEYONCE, INTANTO UNA FAN PUGLIESE…

Il tour dell’artista a stelle e strisce è scattato il 10 maggio scorso, toccando varie capitali europee, purtroppo non l’Italia. I fan del Belpaese dell’artista sperano comunque che possano aggiungersi a breve anche dei concerti italiani, a cominciare da una fan sfegata pugliese che è diventata virale negli scorsi giorni.

La ragazza è volata proprio in Svezia per assistere all’esibizione della pop star, con tanto di messaggio speciale: «Beyoncé stai tosta come il pane di Altamura dopo tre giorni». La sua foto ha fatto il giro del web divenendo virale in breve tempo su Twitter e chissà che anche la stessa cantante non l’abbia notata fra la folla in festa di Stoccolma: un siparietto davvero simpatico.

